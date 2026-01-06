GENERANDO AUDIO...

Pago de la pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Inicia un nuevo año y con ello los beneficiarios de la Pensión Bienestar están cerca de recibir su próximo pago bimestral, el cual está calendarizado para pagarse desde este lunes 5 de enero.

Con base en la información del Banco de Bienestar, desde este lunes 5 de enero, empezando con la letra A en el apellido, hasta el 28 de enero, los pensionados podrán cobrar estos dos primeros meses del 2026.

Pensión Bienestar tendrá aumento para este 2026

El pasado 5 de diciembre, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría del Bienestar, informó que habrá un aumento en las pensiones y apoyos para este 2026. Este lunes se hizo oficial la nueva cifra, la cual es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Beneficiarios de Pensión Bienestar, que además tengan Pensión IMSS, recibirán ambos pagos

Como una casualidad en el calendario de pagos, las personas que formen parte de la Pensión Bienestar y que además cuenten con la Pensión del IMSS, podrán recibir ambos pagos este bimestre. Para los pensionados por el IMSS, el pago inició el pasado viernes 2 de enero, como se informó en el calendario oficial.

De esta manera, con el aumento en la Pensión Bienestar, además del pago de la Pensión del IMSS, los beneficiarios podrán afrontar el primer bimestre del 2026 con solvencia económica.

