GENERANDO AUDIO...

Banco del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 6 de enero, continúa la dispersión de pagos del bimestre enero–febrero 2026 de los programas del Bienestar, conforme al calendario oficial presentado por el Gobierno de México, por lo que si la primera letra de tu apellido empieza con B, este es tu día.

El depósito se realiza de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del primer apellido de las personas beneficiarias.

Foto: Captura de pantalla.

Qué letra cobra hoy martes 6 de enero

De acuerdo con el calendario vigente, este martes corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B.

El depósito aplica para beneficiarios de los siguientes programas sociales:

Pensión para adultos mayores

Pensión para mujeres bienestar

Pensión para personas con discapacidad

Programa madres trabajadoras

Montos que se depositan en el bimestre enero–febrero 2026

Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó los montos que se entregan en este primer bimestre del año:

Pensión para adultos mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión mujeres bienestar: 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa madres trabajadoras: 1 mil 650 pesos

Los apoyos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Inversión social y número de beneficiarios

Para el bimestre enero–febrero 2026, el Gobierno de México destina una inversión social de 99.3 mil millones de pesos, que beneficiará a 18.2 millones de derechohabientes en todo el país.

La dispersión se realiza conforme a la letra inicial del apellido, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y sin saturación en sucursales bancarias.

Recomendaciones para el cobro de la pensión

No es necesario acudir el mismo día del depósito

El dinero permanece seguro en la cuenta

Evita compartir tu NIP o datos personales

Consulta información únicamente en canales oficiales

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.