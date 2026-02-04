Cambios en la Modalidad 40 impactarán a cotizantes de la Ley 73 del IMSS

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Para los trabajadores que cotizan bajo la Ley 73 del IMSS y realizan aportaciones voluntarias mediante la Modalidad 40, viene un ajuste relevante que impactará directamente el monto a pagar durante 2026.

A partir de febrero, con la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), quienes buscan incrementar sus semanas cotizadas y elevar el monto de su pensión deberán considerar un mayor desembolso mensual, derivado tanto del nuevo valor de la UMA como del incremento gradual en la cuota de aportación.

¿Por qué sube el costo de la Modalidad 40 en 2026?

El ajuste no implica la desaparición de la Ley 73 ni de la Modalidad 40, pero sí un encarecimiento en las aportaciones. Esto se debe a dos factores principales:

Actualización de la UMA , vigente desde el 1 de febrero de 2026, que sirve como base para el cálculo de cuotas y topes.

, vigente desde el 1 de febrero de 2026, que sirve como base para el cálculo de cuotas y topes. Incremento en el porcentaje de aportación, como parte de la reforma a la Ley del Seguro Social que elevó gradualmente la cuota de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, proceso que inició en 2023 y concluirá en 2030.

Datos clave que deben considerar los cotizantes

Para 2026, los principales parámetros que impactan la Modalidad 40 son:

Valor diario de la UMA: 117.31 pesos

117.31 pesos Porcentaje de aportación: 14.438%

14.438% Tope máximo de cotización: 25 UMAs, equivalente a 2 mil 932.75 pesos diarios

El monto final a pagar dependerá del salario diario con el que el trabajador decida cotizar, así como del número de días del mes correspondiente.

¿Cuánto se pagará en la Modalidad 40 del IMSS en 2026?

Con base en los nuevos valores, quienes opten por cotizar con el tope máximo de 25 UMAs enfrentarán pagos mensuales aproximados de:

Mes de 28 días: 11 mil 855.80 pesos

Mes de 30 días: 12 mil 702.65 pesos

Mes de 31 días: 13 mil 126.07 pesos

En tanto, para quienes elijan una estrategia intermedia y coticen con 10 UMAs, los montos estimados serían:

Mes de 28 días: 4 mil 742.36 pesos

Mes de 30 días: 5 mil 081.10 pesos

Mes de 31 días: 5 mil 250.47 pesos

¿Conviene seguir cotizando con Modalidad 40?

Especialistas en pensiones recomiendan que quienes están a menos de cinco años de pensionarse bajo la Ley 73 evalúen con cuidado su estrategia. Cotizar con salarios altos puede resultar rentable para mejorar el monto de la pensión, pero implica un compromiso financiero mensual mayor.

Antes de inscribirse o modificar el salario base, es clave analizar la capacidad de pago, ya que la falta de aportaciones por dos meses puede provocar la baja de la modalidad.

