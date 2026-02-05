¿Aún puedes pensionarte? IMSS revela qué pasa tras dejar de cotizar

GENERANDO AUDIO...

IMSS lanza aviso a quienes dejaron de cotizar. Foto: Getty

El IMSS emitió un aviso para millones de mexicanos que dejaron de cotizar hace años y hoy se preguntan si aún pueden pensionarse en 2026.

En México, el sistema de pensiones del IMSS opera bajo dos regímenes: Ley 73 y Ley 97. Identificar en cuál se encuentra cada trabajador es clave, ya que las reglas cambian según la fecha en que inició la cotización ante el Instituto.

En ambos regímenes, la edad es determinante. La pensión por cesantía puede solicitarse desde los 60 años, mientras que la pensión por vejez aplica a partir de los 65 años.

IMSS aclara qué pasa si dejaste de cotizar hace años

El Instituto explicó que quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenecen al régimen de la Ley 73 del IMSS. En este esquema aplica la llamada conservación de derechos, que permite pensionarse aún después de haber dejado de trabajar.

Este periodo equivale a una cuarta parte del total de semanas cotizadas. Por ejemplo, si una persona acumuló 1,000 semanas, conserva el derecho a pensionarse durante cinco años tras su baja del IMSS. Durante ese tiempo, el trámite puede realizarse sin volver a cotizar.

Si ese plazo ya venció, el IMSS señala que aún existe una opción: retomar cotizaciones por al menos 52 semanas. Esto puede hacerse mediante un empleo formal o a través de la continuación voluntaria, conocida como Modalidad 40, siempre que se cumplan los requisitos. Con ello, los derechos se reactivan y es posible acceder a una pensión bajo Ley 73.

Ley 97: qué ocurre si interrumpiste tus aportaciones

Para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, aplica la Ley 97. En este régimen, el dinero acumulado en la Afore no se pierde, incluso si la persona dejó de cotizar durante varios años. Los recursos siguen siendo propiedad del trabajador y generan rendimientos.

Sin embargo, el acceso a una pensión mensual depende de cumplir con la edad mínima y el número de semanas cotizadas que exige la ley. Si al llegar a la edad de retiro no se alcanzan las semanas necesarias, no se otorga una pensión, pero sí es posible retirar el ahorro acumulado en la cuenta individual.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.