Cuidado con los estafadores: ofrecen trámites falsos para la Modalidad 40 del IMSS

La Modalidad 40 de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido utilizada por los estafadores como una excusa para robarles a los adultos mayores próximos a jubilarse. Autoridades de Nuevo Léon han identificado el modo de operar de esos delincuentes a través de varios reportes.

¿Cómo operan los estafadores?

Hace meses la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León explicó que los estafadores se hacen pasar por supuestos asesores o despachos que ofrecen asesoría a los adultos próximos a jubilarse.

De acuerdo con las autoridades, los responsables abordan a las víctimas en la calle bajo el pretexto de realizar la inscripción a la Modalidad 40 del IMSS. Una vez que enganchan al adulto mayor, los delincuentes solicitan dinero para hacer el trámite, pese a que es completamente gratuito.

También solicitan datos personales, bancarios o de seguridad social, información que posteriormente podría ser utilizada de manera fraudulenta.

Después de conseguir los datos y el dinero para supuestamente inscribir a la víctima a la modalidad 40, los delincuentes simplemente desaparecen del mapa..

¿Cómo evitar ser víctima de la estafa de la Modalidad 40?

En su momento, la Fiscalía de Nuevo León emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en la estafa de la Modalidad 40. Las medidas son:

Evitar entregar información personal o bancaria a personas desconocidas

No hacer pagos bajo el concepto del trámite, pues ese es gratuito

Prestar atención a publicaciones en redes sociales. Solicitar referencias.

Modalidad 40 del IMSS trámite completamente gratuito

A través de su página oficial, el IMSS remarca que inscribirse a la Modalidad 40 no tiene ningún costo y establece los requisitos a cumplir para poder ser parte de ese segmento de jubilados.

De acuerdo con el Instituto, el trámite se puede realizar de dos modos: en línea o de manera presencial. Por ello, detalla paso a paso cómo realizarlo y cuáles son los documentos que requerirá el beneficiario para realizar el trámite.

