Pensión IMSS 2026: estos pensionados pueden obtener más pago

Cada año, las y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preguntan si recibirán un aumento en su pensión. Para 2026, no todos los beneficiarios verán reflejado un incremento automático; sin embargo, existen situaciones específicas en las que es posible obtener un pago mayor, derivado de ajustes legales, revisiones administrativas o decisiones tomadas durante la vida laboral. Es por eso que aquí en Uno TV te pondremos bajo que circunstancias podrás ver reflejado este aumento.

Aumento por ajuste al salario mínimo

Uno de los factores que puede influir en el monto de la pensión es el incremento al salario mínimo, ya que en algunos casos las pensiones mínimas garantizadas se actualizan cuando ocurre este ajuste. Este beneficio impacta principalmente a quienes reciben los montos más bajos. No obstante, el aumento no siempre es automático, por lo que se recomienda esperar los comunicados oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y revisar los depósitos mensuales.

Correcciones en semanas cotizadas o salarios

Otro escenario en el que los pensionados pueden recibir un incremento es cuando se detectan errores en las semanas cotizadas o en los salarios registrados. Algunas pensiones se calculan con información incompleta o incorrecta. Si el pensionado logra acreditar la corrección ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el monto puede recalcularse, lo que se traduce en una pensión más alta.

Pensión al 100% por edad de retiro

Las personas que deciden pensionarse a los 65 años tienen derecho a recibir el 100% del monto de su pensión. En contraste, quienes optan por retirarse a los 60 años reciben un porcentaje menor, ya que el pago depende directamente de la edad al momento del retiro.

Beneficios para quienes cotizan bajo la Ley 1997

En el caso de los trabajadores afiliados a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1997, el aumento en la pensión depende principalmente de los rendimientos de la Afore y de si se realizaron aportaciones voluntarias. Estos incrementos no siempre se reflejan de manera inmediata, pero pueden mejorar el monto final o las condiciones de retiro a futuro.

¿Todos los pensionados recibirán más dinero en 2026?

No. El aumento en la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es generalizado. Factores como la edad de retiro, correcciones de datos, semanas cotizadas, rendimientos de la Afore y ajustes administrativos son los que determinan si un pensionado puede recibir un monto mayor. Revisar la situación personal y mantenerse informado puede marcar una diferencia importante en el ingreso durante el retiro.

