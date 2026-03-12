Entre pensiones doradas y bajas jubilaciones: sólo 44.4% de ellas supera la pobreza

GENERANDO AUDIO...

Mientras en el Congreso se discute una reforma para eliminar las pensiones por arriba del 50% del salario de la Presidencia en turno, conocidas como “pensiones doradas”, la realidad para la mayoría de los jubilados en México es muy distinta. Datos oficiales revelan que sólo 44.4% de las personas de 60 años o más que reciben jubilación o pensión obtiene un ingreso igual o superior a la línea de pobreza.

De acuerdo con el Sistema de Información de Derechos Sociales del Inegi, esta cifra evidencia que las pensiones en México siguen siendo insuficientes para garantizar ingresos dignos a gran parte de los adultos mayores.

Pensiones en México no alcanzan para superar la pobreza

Los datos más recientes del Inegi muestran que en 2024 sólo 44.4% de las personas de 60 años o más con jubilación o pensión recibe un monto igual o superior al valor de la línea de pobreza por ingresos, lo que refleja las limitaciones de estos apoyos para cubrir necesidades básicas.

Si se considera que en 2024 la línea de pobreza por ingresos (alimentaria y no alimentaria) promediaba 4 mil 528 pesos por persona, y actualmente ronda 4 mil 877 pesos, esto sugiere que gran parte de las pensiones en México difícilmente supera estas cantidades.

Jubilados dependen de programas sociales, pero la cobertura aún es limitada

Además, la cobertura de estos apoyos aún es limitada. El informe señala que 40.1% de la población de 60 años o más que no está económicamente activa recibe una pensión no contributiva, lo que refleja que una parte importante de los adultos mayores depende de programas sociales o carece de un ingreso estable durante la vejez.

Sin embargo, esta cifra ofrece un panorama más amplio de cómo, pese a los esfuerzos por avanzar hacia la universalidad de las pensiones no contributivas, como la Pensión del Bienestar, no todos los mexicanos en edad de jubilación logran acceder a un ingreso suficiente.

Brechas entre estados muestran desigualdad en pensiones

Las diferencias también se observan entre entidades. En 12 estados, al menos una de cada dos personas de 60 años o más recibe jubilación o pensión por arriba de la línea de pobreza.

Entre los estados con mayor proporción de pensiones que superan ese umbral destacan:

Nuevo León: 65.2 %

65.2 % Coahuila: 65.2 %

65.2 % Chihuahua: 60.1 %

En contraste, los niveles más bajos se registraron en:

Puebla: 27.3 %

27.3 % Guerrero: 23.1 %

23.1 % Chiapas: 22.5 %

22.5 % Oaxaca: 20.0 %

México envejece: pensiones serán un desafío creciente

El reto será cada vez mayor. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), con base en datos del Conapo, se prevé que para 2030 México tendrá más personas adultas mayores (14.96%) que menores de 14 años.

Hacia 2070, la población mayor podría representar 34.2% del total del país, lo que refleja un proceso acelerado de envejecimiento demográfico.

De acuerdo con el Instituto, estas proyecciones anticipan que el crecimiento de la población adulta mayor será sostenido en las próximas décadas, por lo que especialistas señalan la necesidad de fortalecer los sistemas de pensiones y protección social, con el objetivo de garantizar ingresos dignos y bienestar durante la vejez.

