Pensionados bajo la Ley 73 del IMSS pueden retirar su dinero del Infonavit; guía rápida y fácil para hacerlo

Retirar los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit en una sola exhibición es posible para las personas pensionadas bajo el Régimen de la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El trámite puede realizarse directamente en el Infonavit o a través de la Afore donde esté registrada la cuenta.

¿Dónde solicitar la devolución de tu ahorro?

Los pensionados bajo la Ley 73 del IMSS tienen dos opciones para recuperar su dinero:

1. Solicitar la devolución a través de la Afore

Si se elige esa opción, la Afore entregará:

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Mientras que en el Infonavit deberás solicitar:

Fondo de Ahorro 1972-1992 y/o

Recursos de “Solo Infonavit”

2. Solicitar todo directamente en Infonavit

Si eliges hacer el trámite en el Infonavit, recibirás la totalidad del dinero disponible en:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Solo Infonavit (aportaciones extraordinarias o del Régimen de Incorporación al Seguro Social)

Los rendimientos generados tanto en la Subcuenta de Vivienda 92, 97, como en Solo Infonavit, hasta el momento en que se realiza el trámite de devolución.

El trámite puede realizarse de forma presencial o mediante Mi Cuenta Infonavit.

Requisitos para retirar tu dinero

Para solicitar la devolución debes cumplir con estos requisitos:

Tener ahorro disponible en alguna de las subcuentas del Infonavit.

Contar con resolución de pensión del IMSS (en caso de incapacidad debe ser del 50% o mayor).

Presentar estado de cuenta bancario con CLABE a tu nombre, con antigüedad menor a dos meses.

Tener Número de Seguridad Social (NSS), RFC y CURP que coincidan con los registros del IMSS, Afore y banco.

No tener crédito vigente con el Infonavit.

Estar registrado en una Afore.

¿Cómo hacer el trámite?

Para realizar el trámite existen dos formas, de manera presencial y en línea.

Si decides realizarlo en persona debes:

Generar una cita en Mi Cuenta Infonavit.

Presentarte con los documentos solicitados.

Llevar identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, CURP biométrica, tarjeta de residente o matrícula consular.

También puedes solicitar la devolución desde Mi Cuenta Infonavit, siempre que cuentes con:

Registro en la plataforma.

Firma electrónica (e.firma) del SAT.

Según el Artículo 37 de la Ley del Infonavit, si tienes saldo en tu Subcuenta de Vivienda recibirás un aviso durante el año previo a cumplir 70 años para informarte sobre esos recursos y cómo solicitarlos.

