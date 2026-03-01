Checa tu cuenta: este lunes 2 de marzo cae la pensión del IMSS
Este lunes 2 de marzo de 2026, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el tercer pago del año, luego de que el depósito se recorriera un día debido a que el 1 de marzo cayó en domingo.
El IMSS realiza el pago el primer día hábil de cada mes, por lo que el recurso se verá reflejado en las cuentas bancarias este lunes en todo el país.
El instituto deposita, por regla general, el primer día hábil del mes. En marzo, el ajuste se realizó porque la fecha habitual coincidió con fin de semana.
Calendario de pagos 2026 del IMSS
El IMSS deposita el primer día hábil de cada mes:
- Marzo: 2 de marzo
- Abril: 1 de abril
- Mayo: 4 de mayo
- Junio: 1 de junio
- Julio: 1 de julio
- Agosto: 3 de agosto
- Septiembre: 1 de septiembre
- Octubre: 1 de octubre
- Noviembre: 2 de noviembre
- Diciembre: 1 de diciembre
¿Qué hacer si no llega el depósito del IMSS?
Si el pago no se refleja en la fecha indicada, se recomienda:
- Verificar primero con la institución bancaria
- Comunicarse al 800 623 2323, opción Pensionados
- Acudir a la subdelegación correspondiente con identificación oficial y número de seguridad social
¿Y qué pasó con la pensión del ISSSTE?
El ISSSTE realizó el pago correspondiente a marzo el viernes 27 de febrero de 2026, ya que su calendario contempla depósitos al final del mes previo.
Esto significa que jubilados y pensionados de esta institución recibieron su recurso antes de iniciar formalmente marzo.
Calendario 2026 del ISSSTE
El ISSSTE deposita generalmente el último día hábil del mes anterior. Para 2026, las fechas oficiales son:
- Marzo: 27 de febrero
- Abril: 27 de marzo
- Mayo: 29 de abril
- Junio: 29 de mayo
- Julio: 29 de junio
- Agosto: 30 de julio
- Septiembre: 28 de agosto
- Octubre: 30 de septiembre
- Noviembre: 29 de octubre
- Aguinaldo primera parte: primera quincena de noviembre
- Diciembre (segunda parte del aguinaldo): 27 de noviembre
Si no recibiste tu pago del ISSSTE
- Confirmar con el banco.
- Llamar al 55 5062 0555 o al 800 400 1000.
- Solicitar aclaración en la delegación correspondiente o mediante su portal oficial.
Las autoridades recomiendan no compartir datos personales con terceros y realizar cualquier aclaración únicamente a través de canales oficiales.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.