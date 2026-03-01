Checa tu cuenta: este lunes 2 de marzo cae la pensión del IMSS

GENERANDO AUDIO...

La Pensión IMSS se deposita el primer lunes de cada mes. Fotos: Cuartoscuro

Este lunes 2 de marzo de 2026, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán el tercer pago del año, luego de que el depósito se recorriera un día debido a que el 1 de marzo cayó en domingo.

El IMSS realiza el pago el primer día hábil de cada mes, por lo que el recurso se verá reflejado en las cuentas bancarias este lunes en todo el país.

El instituto deposita, por regla general, el primer día hábil del mes. En marzo, el ajuste se realizó porque la fecha habitual coincidió con fin de semana.

Calendario de pagos 2026 del IMSS

El IMSS deposita el primer día hábil de cada mes:

Marzo: 2 de marzo

Abril: 1 de abril

Mayo: 4 de mayo

Junio: 1 de junio

Julio: 1 de julio

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 2 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre

¿Qué hacer si no llega el depósito del IMSS?

Si el pago no se refleja en la fecha indicada, se recomienda:

Verificar primero con la institución bancaria

Comunicarse al 800 623 2323, opción Pensionados

Acudir a la subdelegación correspondiente con identificación oficial y número de seguridad social

¿Y qué pasó con la pensión del ISSSTE?

El ISSSTE realizó el pago correspondiente a marzo el viernes 27 de febrero de 2026, ya que su calendario contempla depósitos al final del mes previo.

Esto significa que jubilados y pensionados de esta institución recibieron su recurso antes de iniciar formalmente marzo.

Calendario 2026 del ISSSTE

El ISSSTE deposita generalmente el último día hábil del mes anterior. Para 2026, las fechas oficiales son:

Marzo: 27 de febrero

Abril: 27 de marzo

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Aguinaldo primera parte: primera quincena de noviembre

Diciembre (segunda parte del aguinaldo): 27 de noviembre

Si no recibiste tu pago del ISSSTE

Confirmar con el banco.

Llamar al 55 5062 0555 o al 800 400 1000.

Solicitar aclaración en la delegación correspondiente o mediante su portal oficial.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales con terceros y realizar cualquier aclaración únicamente a través de canales oficiales.

