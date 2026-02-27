¿Cuándo cae tu pensión? Fechas de pago IMSS e ISSSTE en marzo 2026

GENERANDO AUDIO...

El calendario de 2026 avanza y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se preparan para recibir el tercer pago del año.

De acuerdo con los calendarios oficiales, ambas instituciones tienen una fecha específica para realizar el depósito en marzo, aunque una de ellas lo adelanta.

¿Qué día pagan la pensión en marzo 2026?

El ISSSTE realiza el pago correspondiente a marzo el jueves 27 de febrero de 2026, ya que su calendario contempla depósitos al final del mes previo.

Esto significa que los jubilados y pensionados de esta institución recibirán su recurso antes de iniciar formalmente marzo.

Por su parte, el IMSS realizará el depósito el lunes 2 de marzo de 2026.

El Instituto paga el primer día hábil del mes, y en esta ocasión el 1 de marzo cae en domingo, por lo que el pago se recorre al lunes 2.

Calendario de pensiones 2026

Calendario 2026 del ISSSTE

El ISSSTE deposita generalmente el último día hábil del mes anterior. Para 2026, las fechas oficiales son:

Enero: 30 de diciembre de 2025

Febrero: 30 de enero

Marzo: 27 de febrero

Abril: 31 de marzo

Mayo: 30 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 30 de junio

Agosto: 31 de julio

Septiembre: 31 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 30 de octubre

Diciembre: 30 de noviembre

Calendario 2026 del IMSS

El IMSS deposita el primer día hábil de cada mes:

Enero: 2 de enero

Febrero: 2 de febrero

Marzo: 2 de marzo

Abril: 1 de abril

Mayo: 4 de mayo

Junio: 1 de junio

Julio: 1 de julio

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 3 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre

¿Qué hacer si no llega el depósito?

En caso del IMSS

Si el pago no se refleja en la fecha indicada, se recomienda:

Verificar primero con la institución bancaria.

Comunicarse al 800 623 2323 , opción Pensionados.

, opción Pensionados. Acudir a la subdelegación correspondiente con identificación oficial y número de seguridad social.

En caso del ISSSTE

Si el depósito no aparece:

Confirmar con el banco.

Llamar al 55 5062 0555 o al 800 400 1000 .

o al . Solicitar aclaración en la delegación correspondiente o mediante su portal oficial.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales con terceros y realizar cualquier aclaración únicamente a través de canales oficiales.

