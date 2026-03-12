¡Atención! Por estas razones, pensiones del IMSS pueden ser suspendidas o canceladas

GENERANDO AUDIO...

Pensiones del IMSS suspendidas o canceladas. Foto: Getty Images.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puede suspender o cancelar pensiones a trabajadores por diversas razones, al contar con la facultad legal para retirar este beneficio en determinados casos.

¿En qué casos pueden suspender o cancelar pensiones?

De acuerdo con los criterios establecidos por el máximo tribunal de justicia, las pensiones del IMSS pueden ser suspendidas o canceladas en situaciones donde el derecho al beneficio no cumple con los requisitos establecidos por la legislación en materia de seguridad social.

Entre los casos identificados se encuentran:

Doble pensión

Falsedad en datos laborales o semanas cotizadas

Simulación laboral o salarios inflados

Reincorporación laboral

Invalidez inexistente

Enfermedad preexistente al aseguramiento

Errores administrativos en el otorgamiento de la pensión

En estos escenarios, el Instituto puede iniciar un proceso de revisión administrativa para determinar si el pensionado cumple con los requisitos establecidos por la Ley del Seguro Social.

Los criterios judiciales también establecen que cualquier decisión del IMSS debe estar fundada y motivada conforme a la legislación en materia de seguridad social.

SCJN respalda revisión de pensiones del IMSS

La SCJN ha respaldado que el IMSS tenga facultades para revisar pensiones cuando existan indicios de irregularidades en la forma en que fueron otorgadas.

El criterio judicial establece que la institución puede suspender el pago del beneficio si se comprueba que el trabajador no cumplía con requisitos como semanas cotizadas, edad o veracidad en los registros laborales utilizados para obtener la pensión.

