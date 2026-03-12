¡Atención, Ley 73! Así puedes obtener hasta 15% extra en tu pensión

GENERANDO AUDIO...

Algunos jubilados tendrán 15% de aumento en su pensión IMSS. Cuartoscuro

Personas pensionadas bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden incrementar el monto de su pensión mediante las llamadas asignaciones familiares, un beneficio que permite recibir un porcentaje adicional dependiendo de los familiares que dependan económicamente del pensionado.

Este mecanismo forma parte de los apoyos que contempla el sistema de pensiones del IMSS y puede aumentar el pago mensual hasta en un 15%, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por el instituto.

¿Qué requisitos debes cumplir para obtener el aumento?

El IMSS contempla diferentes porcentajes adicionales según el tipo de dependiente económico registrado por el pensionado.

Los incrementos aplican de la siguiente forma:

15% adicional por esposa o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por cada hijo estudiante de entre 16 y 25 años , siempre que esté inscrito en el Sistema Educativo Nacional

, siempre que esté inscrito en el Sistema Educativo Nacional 10% por cada hijo que no pueda trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica

10% adicional si el pensionado no tiene esposa, concubina o hijos, pero sus padres dependen económicamente de él, lo que se considera una ayuda asistencial

Este porcentaje se suma al monto base de la pensión, por lo que puede representar un aumento significativo en el ingreso mensual del beneficiario.

Motivos por los que el IMSS puede cancelar este incremento

El aumento por asignaciones familiares no es permanente en todos los casos, ya que el instituto puede suspenderlo cuando cambian las condiciones que dieron origen al beneficio.

Entre los principales motivos de cancelación se encuentran:

Fallecimiento del familiar que generó la asignación

Que el hijo deje de estudiar o pierda la condición de estudiante

Cuando ocurre alguna de estas situaciones, el IMSS puede retirar el porcentaje adicional del pago de la pensión.

Documentos necesarios para solicitar el incremento

Para registrar las asignaciones familiares y obtener el aumento en la pensión, el pensionado deberá presentar documentación tanto personal como de sus dependientes.

Documentos del pensionado

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Documento con el Número de Seguridad Social (NSS)

Documentos de los dependientes

Esposa o esposo

Acta de matrimonio expedida por el Registro Civil

Concubina o concubino

Constancia testimonial que confirme el concubinato

Hijo menor de 16 años

Copia certificada del acta de nacimiento, adopción o reconocimiento

Hijo estudiante de entre 16 y 25 años

Acta de nacimiento y constancia de estudios vigente emitida por una escuela incorporada a la SEP

Hijo mayor de 16 años con discapacidad

Dictamen de invalidez

Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento

El trámite permite registrar oficialmente a los dependientes económicos del pensionado, lo que puede traducirse en un aumento directo en el monto mensual que reciben las personas jubiladas bajo el régimen de la Ley 73 del IMSS.

