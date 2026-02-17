Pensión IMSS: fallo de SCJN garantiza el pago de hasta 90% a estos beneficiarios

GENERANDO AUDIO...

SCJN garantiza pensión al 90% bajo Ley del Seguro Social 1973. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los padres de un trabajador fallecido que dependían económicamente de él podrán recibir hasta el 90% de la pensión IMSS, siempre que no existan otros beneficiarios con derecho, como cónyuge o hijos.

Con este fallo, la Corte determinó que la Ley del Seguro Social de 1973 vulneraba el derecho a la igualdad al otorgar únicamente el 20% a los ascendientes, mientras que a viudas o viudos se les reconoce el 90% del monto.

SCJN declara inconstitucional límite del 20% para padres

La Segunda Sala explicó que la pensión no es una concesión gratuita, sino un derecho adquirido con las aportaciones del trabajador durante su vida laboral, destinado a garantizar la subsistencia de sus beneficiarios tras su fallecimiento.

Bajo la legislación de 1973, los porcentajes variaban según el parentesco:

Cónyuge o concubina(o): 90%

Hijos: 20% (30% si son huérfanos de ambos padres)

Padres dependientes económicos: 20%, siempre que no existieran otros beneficiarios

La Corte concluyó que no existe justificación constitucional para que, en ausencia de viuda(o) o hijos, los padres reciban sólo el 20%. En consecuencia, determinó que también tienen derecho al 90% de la pensión que percibía el asegurado.

¿Quiénes pueden beneficiarse del nuevo criterio?

El criterio aplica para pensionados bajo la Ley del IMSS de 1973, particularmente en casos donde los padres acrediten dependencia económica y no existan otros beneficiarios preferentes.

Especialistas señalan que este tipo de resoluciones abre la puerta para que personas en esa situación puedan impugnar el cálculo de su pensión y solicitar la revisión del monto.

¿Cuándo depositan la pensión IMSS de marzo?

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente a marzo se realizará el 2 de marzo, ya que el día 1 cae en fin de semana.

Como cada mes, el depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada por el pensionado.

