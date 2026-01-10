En 2026, esta Pensión del Bienestar aumenta y llegará a 3 mil 300 pesos

GENERANDO AUDIO...

Pensión del Bienestar anuncia aumento en 2026. Foto: Cuartoscuro

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente registrará un incremento en 2026, pasando de 3 mil 200 a 3 mil 300 pesos bimestrales. Este apoyo económico busca garantizar un ingreso directo a quienes enfrentan barreras para acceder a educación, salud y empleo.

Este programa se creó en 2019 con un monto inicial de 2 mil 550 pesos y en 2020 se consolidó como un derecho constitucional. Desde entonces, ha sido un apoyo importante para muchas familias, y con este aumento acumulado, el incremento total desde su inicio es de 29.4%.

¿Quiénes pueden recibir la pensión y dónde?

La cobertura depende del estado donde vivas: en 24 entidades con convenio de universalidad, pueden recibirla personas de 0 a 64 años. En los ocho estados restantes, aplica para personas de 0 a 29 años.

Durante el año, se anunciarán los periodos de registro, y podrás incorporarte siguiendo los lineamientos oficiales.

Requisitos para solicitar el apoyo

Si quieres tramitar la pensión, necesitarás estos documentos:

Identificación oficial vigente

vigente CURP

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

Certificación médica que indique la discapacidad permanente

El registro puede ser presencial o digital, según la entidad, y te permitirá conocer si ya cumples los criterios para recibir el apoyo.

Cómo funciona la entrega del beneficio

El dinero se entrega directamente a la persona beneficiaria, sin intermediarios. Su objetivo es garantizar un ingreso bimestral que ayude a cubrir necesidades básicas y mejore la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

