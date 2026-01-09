Apellidos D, E y F reciben pago de Pensiones Bienestar hoy

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Las personas beneficiarias de las Pensiones para el Bienestar y del programa Madres Trabajadoras cuyo primer apellido inicia con las letras D, E o F ya pueden disponer de su pago correspondiente al bimestre enero–febrero 2026.

De acuerdo con el calendario oficial, el depósito se realiza a partir del jueves 9 de enero, y desde ese día los recursos están disponibles para su retiro o uso.

Programas que reciben pago este 9 de enero

El aviso aplica para los siguientes apoyos sociales:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa Madres Trabajadoras

Los recursos se entregan conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

Pago corresponde al bimestre enero–febrero 2026

El depósito corresponde al primer bimestre del año 2026, y se realiza a través de la Tarjeta del Bienestar.

Las autoridades recuerdan que a partir del día del depósito puedes disponer libremente de tu dinero, sin necesidad de retirarlo de inmediato.

Calendario de pagos de Pensiones para el Bienestar

El calendario de pagos del bimestre enero-febrero quedó de la siguiente manera:

A: Lunes 5 de enero

Lunes 5 de enero B: Martes 6 de enero

Martes 6 de enero C: Miércoles 7 y jueves 8 de enero

Miércoles 7 y jueves 8 de enero D, E, F: Viernes 9 de enero

Viernes 9 de enero G: Lunes 12 y martes 13 de enero

Lunes 12 y martes 13 de enero H, I, J, K: Miércoles 14 de enero

Miércoles 14 de enero L: Jueves 15 de enero

Jueves 15 de enero M: Viernes 16 y lunes 19 de enero

Viernes 16 y lunes 19 de enero N, Ñ, O: Martes 20 de enero

Martes 20 de enero P, Q: Miércoles 21 de enero

Miércoles 21 de enero R: Jueves 22 y viernes 23 de enero

Jueves 22 y viernes 23 de enero S: Lunes 26 de enero

Lunes 26 de enero T, U, V: Martes 27 de enero

Martes 27 de enero W, X, Y, Z: Miércoles 28 de enero

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.