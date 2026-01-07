GENERANDO AUDIO...

Las pensiones para el Bienestar aumentaron en 2026 y desde este lunes 5 de enero comenzó la dispersión del primer bimestre enero-febrero, confirmó la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria informó que 13.4 millones de adultos mayores ya reciben su pensión con un nuevo monto de 6 mil 400 pesos bimestrales, lo que representa un aumento de 200 pesos respecto a 2025.

“Iniciamos el año con muy buenas noticias para todos los derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y Programas de Bienestar”, declaró Montiel Reyes.

Aumento a la Pensión del Bienestar y metas para 2026

Durante su mensaje, la titular de Bienestar detalló que al cierre de 2025 el padrón alcanzó casi 18.5 millones de beneficiarios, con una inversión de 579 mil 304 millones de pesos.

Para este año, la meta es llegar a 20.3 millones de derechohabientes, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos, ya contemplados en el Presupuesto de Egresos.

“Hacia final de 2026 llegaremos a 20.3 millones de derechohabientes de las pensiones y Programas de Bienestar”, señaló.

La distribución para este año será:

14.1 millones de adultos mayores

Casi 3.5 millones de mujeres mayores de 60 años

2 millones de personas con discapacidad

312 mil madres trabajadoras

445 mil sembradores y sembradoras

Nuevos montos de los Programas del Bienestar en 2026

Ariadna Montiel precisó los nuevos montos bimestrales:

Adultos mayores: de 6,200 a 6,400 pesos

de Personas con discapacidad: de 3,200 a 3,300 pesos

de Mujeres Bienestar: de 3,000 a 3,100 pesos

de Madres trabajadoras: 1,650 pesos

En total, este bimestre se dispersarán apoyos a 18 millones 268 mil personas, con una inversión superior a 99 mil millones de pesos.

Calendario de pagos enero 2026

La dispersión se realiza por orden alfabético del primer apellido, a través del Banco del Bienestar, del 5 al 28 de enero:

A: 5 de enero

5 de enero B: 6 de enero

6 de enero C: 7 y 8 de enero

7 y 8 de enero D, E, F: 9 de enero

9 de enero G: 12 y 13 de enero

12 y 13 de enero H, I, J, K: 14 de enero

14 de enero L: 15 de enero

15 de enero M: 16 y 19 de enero

16 y 19 de enero N, Ñ, O: 20 de enero

20 de enero P, Q: 21 de enero

21 de enero R: 22 y 23 de enero

22 y 23 de enero S: 26 de enero

26 de enero T, U, V: 27 de enero

27 de enero W, X, Y, Z: 28 de enero

Las autoridades pidieron a los beneficiarios consultar solo canales oficiales para evitar desinformación.

