GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los trabajadores al servicio del Estado podrán jubilarse a una edad menor. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que detiene y reduce gradualmente la edad mínima para acceder a la pensión por jubilación, en cumplimiento del decreto presidencial que reconoce el derecho a una pensión jubilatoria justa y digna, siempre que se cumpla con los años de cotización establecidos.

La edad en la que se podrán jubilar va de los 58 a los 53 años, de acuerdo con los años laborados.

El acuerdo, aprobado por la Junta Directiva del ISSSTE, aplica para las personas trabajadoras al servicio del Estado que se encuentren en el supuesto del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, sin haber optado por bonos de pensión. Además, entró en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el DOF, es decir, el 30 de diciembre de 2025.

¿A quiénes aplica la nueva edad de jubilación del ISSSTE?

De acuerdo con el decreto y el acuerdo publicado, el beneficio aplica para:

Trabajadores al servicio del Estado con 30 años o más de cotización

Trabajadoras al servicio del Estado con 28 años o más de cotización

Personas que no hayan optado por la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE

El objetivo es detener el aumento progresivo de la edad de retiro y reducirla de manera gradual, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos.

Nueva edad de jubilación en el ISSSTE: tabla por año (vigente vs con reforma)

Este es el recuadro clave del cambio, con la comparación entre la edad vigente y la edad con la reforma, tal como fue publicado en el DOF:

Año Trabajadoras (vigente) Trabajadoras (con reforma) Trabajadores (vigente) Trabajadores (con reforma) 2025 56 56 58 58 2026 57 56 59 58 2027 57 56 59 58 2028 58 55 60 57 2029 58 55 60 57 2030 58 55 60 57 2031 58 54 60 56 2032 58 54 60 56 2033 58 54 60 56 2034 en adelante 58 53 60 55

¿Qué establece el acuerdo del ISSSTE?

Artículo Primero: reconoce formalmente el derecho a una pensión jubilatoria justa y digna y ordena aplicar la reducción gradual de la edad mínima de jubilación, conforme a la tabla publicada.

Artículo Segundo: instruye a las áreas responsables del ISSSTE a realizar las acciones necesarias para que las solicitudes de pensión por jubilación se otorguen bajo los nuevos criterios.

¿Cuándo entra en vigor?

El acuerdo entró en vigor el 30 de diciembre, es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Dirección Jurídica del ISSSTE integró el contenido en la Normateca Electrónica Institucional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.