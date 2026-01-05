GENERANDO AUDIO...

Calendario de pagos de pensiones y programas de Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, presentó este lunes el calendario oficial de pagos correspondiente al primer bimestre de 2026 para las pensiones y programas de Bienestar.

Calendario de pagos

Ariadna Montiel, titular de la dependencia federal, presentó durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el calendario de pagos correspondiente al bimestre enero-febrero.

Precisó que la dispersión de recursos se realizará del lunes 5 al miércoles 28 de enero, de forma escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada persona derechohabiente.

El calendario de pagos del bimestre enero-febrero quedó de la siguiente manera:

Letra del primer apellido Fecha de pago A Lunes 5 de enero B Martes 6 de enero C Miércoles 7 y jueves 8 de enero D, E, F Viernes 9 de enero G Lunes 12 y martes 13 de enero H, I, J, K Miércoles 14 de enero L Jueves 15 de enero M Viernes 16 y lunes 19 de enero N, Ñ, O Martes 20 de enero P, Q Miércoles 21 de enero R Jueves 22 y viernes 23 de enero S Lunes 26 de enero T, U, V Martes 27 de enero W, X, Y, Z Miércoles 28 de enero

Foto: Captura de pantalla.

Derechohabientes beneficiarios para el bimestre enero-febrero y montos que recibirán

La secretaria de Bienestar informó que 13 millones 434 mil 866 adultos mayores recibirán, a partir de este año, un pago bimestral de 6 mil 400 pesos, lo que representa un aumento de 200 pesos en comparación con el monto otorgado en 2025.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, 2 millones 982 mil 222 beneficiarias podrán disponer de 3 mil 100 pesos bimestrales, un incremento de 100 pesos respecto al año anterior.

Para las personas con discapacidad, un millón 613 mil 706 derechohabientes recibirán 3 mil 300 pesos bimestrales, también con un aumento de 100 pesos en comparación con 2025.

En cuanto al programa Madres Trabajadoras, 237 mil 855 beneficiarias recibirán un pago bimestral de mil 650 pesos, monto que se mantiene sin cambios respecto al año pasado.

La funcionaria precisó que la inversión social destinada a las pensiones y programas de Bienestar durante el bimestre enero-febrero será de 99 mil 345.6 millones de pesos.

Cierre de 2025 y meta para 2026

Previamente, la funcionaria destacó que 2025 cerró con un padrón de 18 millones 495 mil 205 beneficiarios de los programas y pensiones de la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 579 mil 304 millones de pesos.

Para 2026, indicó, se proyecta alcanzar un padrón de 20 millones 334 mil 248 beneficiarios, con una inversión de 663 mil 719 millones de pesos.

Explicó que los recursos para 2026 se distribuirán de la siguiente manera:

Pensión Adultos Mayores : 526 mil 508 millones de pesos para 14 millones 100 mil 917 derechohabientes.

: 526 mil 508 millones de pesos para 14 millones 100 mil 917 derechohabientes. Pensión Mujeres Bienestar : 56 mil 969 millones de pesos para 3 millones 474 mil 538 beneficiarias.

: 56 mil 969 millones de pesos para 3 millones 474 mil 538 beneficiarias. Pensión Personas con Discapacidad : 36 mil 266 millones de pesos para 2 millones de derechohabientes.

: 36 mil 266 millones de pesos para 2 millones de derechohabientes. Programa Madres Trabajadoras : 3 mil 312 millones de pesos para 312 mil 798 beneficiarias.

: 3 mil 312 millones de pesos para 312 mil 798 beneficiarias. Programa Sembrando Vida: 40 mil 664 millones de pesos para 445 mil derechohabientes.

Foto: Captura de pantalla.