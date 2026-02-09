¿Te pueden quitar la pensión de viudez del IMSS? Esto dice la ley

GENERANDO AUDIO...

La pensión de viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una prestación de seguridad social que garantiza ingresos a la persona beneficiaria tras el fallecimiento del asegurado. Desde agosto de 2024, esta pensión opera bajo nuevas reglas derivadas de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que modificó los criterios de suspensión aplicables por parte del IMSS.

Durante años, el Instituto suspendía la pensión de viudez cuando la persona beneficiaria contraía matrimonio nuevamente o iniciaba un nuevo concubinato. Sin embargo, ese criterio dejó de tener validez legal tras un fallo del máximo tribunal de justicia.

¿Cuándo puede el IMSS suspender la pensión de viudez?

La SCJN resolvió el 21 de agosto de 2024 que el artículo 155 de la Ley del Seguro Social, que permitía suspender la pensión de viudez del IMSS por nuevo matrimonio o concubinato, era inconstitucional por violar los principios de igualdad y no discriminación.

“PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 155, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN SU TEXTO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE MARZO DE 1973, QUE ESTABLECE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A PERCIBIR DICHA PRESTACIÓN CUANDO LA PERSONA PENSIONADA CONTRAIGA UN NUEVO MATRIMONIO O CONSTITUYA CONCUBINATO, ES INCONSTITUCIONAL, AL ATENTAR CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO.” Dicta la sentencia de la SCJN.

A partir de esta sentencia, el IMSS y el ISSSTE quedaron obligados a eliminar esa causal.

Actualmente, existe una sola causa válida de suspensión de la pensión de viudez del IMSS:

Que se acredite que la persona beneficiaria mantuvo concubinato con distintas parejas mientras seguía legalmente casada con el asegurado fallecido.

Fuera de ese supuesto, el IMSS no puede suspender la pensión, incluso si la persona vuelve a casarse o inicia una nueva relación.

¿Cómo se acredita la pensión de viudez del IMSS?

Para tramitar o conservar la pensión de viudez del IMSS, el Instituto solicita documentación que acredite el vínculo legal y la dependencia económica con la persona fallecida.

De manera general, se requiere:

Acta de defunción del asegurado

Acta de matrimonio o prueba de concubinato

Identificación oficial de la persona beneficiaria

Número de Seguridad Social

Resolución o dictamen previo del IMSS, en caso de pensión ya otorgada

Durante revisiones administrativas, el IMSS puede solicitar información adicional para verificar que no se actualice la causal vigente de suspensión.

¿Qué hacer si el IMSS notifica una suspensión?

Si el IMSS notifica la suspensión de la pensión de viudez del IMSS, la notificación no implica necesariamente la pérdida definitiva del derecho.

Las acciones recomendadas son:

Solicitar por escrito el motivo específico de la suspensión

Verificar si se basa en una causal eliminada por la SCJN

Presentar un recurso de inconformidad ante el IMSS

En caso necesario, promover un juicio de amparo

Tras el fallo de la Suprema Corte, diversas suspensiones pueden ser impugnadas y revertidas conforme al marco legal vigente.