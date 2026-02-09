Pensiones Bienestar abren registro: calendario oficial, requisitos y entrega de tarjetas

GENERANDO AUDIO...

Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la apertura de un nuevo registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar y la entrega de las tarjetas Bienestar a quienes se inscribieron en diciembre.

Nuevo registro para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, dio a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se abrirá un nuevo registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

El registro se llevará a cabo en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación puede consultarse en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Explicó que en caso de que la persona interesada en ser beneficiaria de alguna de las dos pensiones no pueda presentarse personalmente a realizar el registro, puede solicitar una visita domiciliaria mediante la misma página o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Requisitos para registrarse

Detalló, a su vez, que para la inscripción a las mencionadas pensiones es necesario presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de reciente impresión

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y casa)

Calendario para realizar el registro

La funcionaria indicó que el registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido. El calendario quedó de la siguiente manera:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Entrega de tarjetas Bienestar a quienes se inscribieron en diciembre

Previamente, Montiel Reyes informó que del 10 al 14 de febrero se llevará a cabo la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

Precisó que cada persona recibirá un mensaje de texto al teléfono de contacto proporcionado al momento de realizar el registro con la fecha y el sitio asignado para acudir y recoger su tarjeta.

¿Cuánto es el monto de las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

En 2026, el monto establecidos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos. En ambos casos el pago es bimestral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.