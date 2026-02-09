Pensiones Bienestar abren registro: calendario oficial, requisitos y entrega de tarjetas

| 11:52 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV | CDMX
Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la apertura de un nuevo registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar y la entrega de las tarjetas Bienestar a quienes se inscribieron en diciembre.

Nuevo registro para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, dio a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se abrirá un nuevo registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

El registro se llevará a cabo en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación puede consultarse en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Explicó que en caso de que la persona interesada en ser beneficiaria de alguna de las dos pensiones no pueda presentarse personalmente a realizar el registro, puede solicitar una visita domiciliaria mediante la misma página o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Requisitos para registrarse

Detalló, a su vez, que para la inscripción a las mencionadas pensiones es necesario presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de reciente impresión
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y casa)

Calendario para realizar el registro

La funcionaria indicó que el registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido. El calendario quedó de la siguiente manera:

  • Lunes 16 de febrero: A, B, C
  • Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H
  • Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
  • Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 21 de febrero: Todas las letras
  • Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Entrega de tarjetas Bienestar a quienes se inscribieron en diciembre

Previamente, Montiel Reyes informó que del 10 al 14 de febrero se llevará a cabo la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

Precisó que cada persona recibirá un mensaje de texto al teléfono de contacto proporcionado al momento de realizar el registro con la fecha y el sitio asignado para acudir y recoger su tarjeta.

¿Cuánto es el monto de las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

En 2026, el monto establecidos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos. En ambos casos el pago es bimestral.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

¿Te pueden quitar la pensión de viudez del IMSS? Esto dice la ley

Pensiones

¿Te pueden quitar la pensión de viudez del IMSS? Esto dice la ley

Banco del Bienestar confirma pago triple a estudiantes en febrero

Pensiones

Banco del Bienestar confirma pago triple a estudiantes en febrero

Pensión Bienestar: lo que deben saber hombres y mujeres que cumplen 65 años en 2026

Pensiones

Pensión Bienestar: lo que deben saber hombres y mujeres que cumplen 65 años en 2026

Cambios en la Modalidad 40 impactarán a cotizantes de la Ley 73 del IMSS

Pensiones

Cambios en la Modalidad 40 impactarán a cotizantes de la Ley 73 del IMSS

Etiquetas: