Pensiones Bienestar abren registro: calendario oficial, requisitos y entrega de tarjetas
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, anunció la apertura de un nuevo registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar y la entrega de las tarjetas Bienestar a quienes se inscribieron en diciembre.
Nuevo registro para pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar
Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, dio a conocer en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que del lunes 16 al domingo 22 de febrero se abrirá un nuevo registro para las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.
El registro se llevará a cabo en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación puede consultarse en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.
Explicó que en caso de que la persona interesada en ser beneficiaria de alguna de las dos pensiones no pueda presentarse personalmente a realizar el registro, puede solicitar una visita domiciliaria mediante la misma página o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.
Requisitos para registrarse
Detalló, a su vez, que para la inscripción a las mencionadas pensiones es necesario presentar los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
- CURP de reciente impresión
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)
- Teléfono de contacto (celular y casa)
Calendario para realizar el registro
La funcionaria indicó que el registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido. El calendario quedó de la siguiente manera:
- Lunes 16 de febrero: A, B, C
- Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H
- Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M
- Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 21 de febrero: Todas las letras
- Domingo 22 de febrero: Todas las letras
Entrega de tarjetas Bienestar a quienes se inscribieron en diciembre
Previamente, Montiel Reyes informó que del 10 al 14 de febrero se llevará a cabo la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.
Precisó que cada persona recibirá un mensaje de texto al teléfono de contacto proporcionado al momento de realizar el registro con la fecha y el sitio asignado para acudir y recoger su tarjeta.
¿Cuánto es el monto de las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?
En 2026, el monto establecidos de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de 6 mil 400 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar es de 3 mil 100 pesos. En ambos casos el pago es bimestral.
