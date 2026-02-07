Banco del Bienestar confirma pago triple a estudiantes en febrero

GENERANDO AUDIO...

Secretaría del Bienestar pagará el triple en becas de secundaria Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas, comenzó la dispersión del pago triple para nuevos beneficiarios de becas de secundaria en México.

Beneficiarios del pago triple en secundaria

El pago triple se dirige a dos grupos principales de estudiantes de becas educativas:

Estudiantes registrados en septiembre de 2025 que no contaban con tarjeta bancaria. Estos alumnos completaron su registro, pero al no tener el medio de pago, no recibieron los depósitos correspondientes a los bimestres anteriores.

Alumnos de nuevo ingreso a secundaria que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en enero de 2026. En este caso, el pago triple regulariza los apoyos desde el inicio del ciclo escolar.

Montos del pago triple en becas de secundaria

La Beca Rita Cetina otorga 1,900 pesos por bimestre por estudiante, además de 700 pesos adicionales por cada hijo extra inscrito en secundaria en la misma familia. Por lo tanto, el pago triple equivale a 5,700 pesos por alumno, aunque puede ser mayor en familias con más de un beneficiario.

Depósitos de febrero: calendario y medios de pago

La Coordinación Nacional de Becas señaló que los depósitos se realizan únicamente en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a las familias. No existen pagos en efectivo ni transferencias a cuentas diferentes.

Los depósitos se distribuyen conforme a un calendario alfabético, considerando la primera letra del primer apellido del tutor.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Propósito del pago triple y la Beca Rita Cetina

El pago triple forma parte de una estrategia de nivelación financiera que busca asegurar la entrega completa de recursos a los beneficiarios de becas educativas. La Beca Rita Cetina es un apoyo universal dirigido a estudiantes de educación básica en escuelas públicas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.



