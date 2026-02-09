Atención, jubilado: marzo traerá doble depósito para algunos pensionados

GENERANDO AUDIO...

Jubilados recibirá el pago. Foto: Cuartoscuro

Marzo aún no comienza y se adelantan las buenas noticias para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pues podrían recibir un pago doble, siempre y cuando sean beneficiarios, también, de la pensión del Bienestar.

¿Por qué recibirán dos pagos los pensionados del IMSS en marzo?

Los jubilados del IMSS cobrarán el monto de su pensión el primer día hábil de marzo, como se hace periódicamente siguiendo el calendario oficial del Instituto. Y después se espera que se les haga un segundo depósito, pero por concepto de la pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Es decir, solos los jubilados que sean parte de la pensión otorgada por el gobierno federal serán los que reciben dos depósitos durante el mes de marzo.

Las fechas del pago de la pensión del Bienestar todavía no han sido confirmadas, pero se espera que en los próximos días anuncie el calendario de pagos correspondiente al segundo bimestre del año, que corresponde a marzo y abril.

¿Jubilados del ISSSTE tendrán dos depósitos?

Los jubilados del ISSSTE también tendrán dos depósitos, aunque no en el mismo mes, ya que el calendario del Instituto marca el último día hábil de febrero como fecha en la que se depositará la pensión de marzo, tal como se hace desde hace años.

El ISSSTE a diferencia del IMSS, no paga el primer día hábil del mes al que corresponde la pensión, sino que lo hace el último día del mes previo. Es decir, si se va a pagar marzo, el pago se cubre el último día hábil de febrero.

Por ello, es que si bien los jubilados del ISSSTE que tengan la pensión del Bienestar también cobrarán en días cercanos, no será en el mismo mes.

