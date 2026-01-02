Atención, pensionados: enero podría llegar con doble depósito

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En enero podría haber pago doble para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que tengan, también, la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores que otorga el Gobierno Federal, pues se estima que sea en este primer mes cuando se dé el depósito correspondiente al bimestre que comprende enero y febrero.

El IMSS dio a conocer el calendario en el que, a lo largo del 2026, hago los depósitos correspondientes a los jubilados. En enero, siguiendo la política del Instituto, se cubrió el pago el 2 de enero al ser el primer día hábil del mes.

Aunque la Secretaría del Bienestar no ha dado detalles de cuando se hará el depósito de la pensión para adultos mayores, se estima que se pueda dar en los primeros días de enero y siga, como hasta ahora, el orden de depósitos por orden alfabético del primer apellido de los beneficiarios.

Por ello, para que haya dos depósitos para pensionados del IMSS, deberán, también, ser beneficiarios del programa federal de apoyo para adultos mayores, esperando que el depósito de esta última pensión se haga conforme a lo previsto a los miles de personas que forman parte de él.

Se espera que en los próximos días autoridades federales den a conocer el calendario de pagos para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

