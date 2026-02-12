Nuevo registro a Pensiones del Bienestar: esto debes llevar y los días que te corresponden

GENERANDO AUDIO...

Próxima fecha de registro de nuevos usuarios en Pensiones Bienestar. Foto: Archivo

La Secretaría del Bienestar anunció que a partir del lunes 16 de febrero se abrirá el registro para quienes deseen incorporarse por primera vez a los programas Pensión para Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, y a partir de esta fecha deberás acudir con tus documentos solicitados en las fechas establecidas según el calendario.

Registro disponible durante una semana

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, informó a través de redes sociales que los módulos de atención estarán abiertos del 16 al 22 de febrero, periodo en el que las personas interesadas podrán realizar su trámite de incorporación.

Los módulos operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación del punto más cercano puede consultarse en el portal oficial: www.gob.mx/bienestar.

Documentos necesarios para el registro

Para completar el trámite, las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

oficial vigente CURP (impresión actualizada)

(impresión actualizada) Acta de nacimiento legible

de nacimiento Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

de (no mayor a seis meses) Teléfono de contacto (celular y fijo)

Registro organizado por orden alfabético

La Secretaría del Bienestar precisó que la atención se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido, con el siguiente calendario:

Día Fecha Letras del primer apellido Lunes 16 de febrero A, B, C Martes 17 de febrero D, E, F, G, H Miércoles 18 de febrero I, J, K, L, M Jueves 19 de febrero N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 20 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 21 de febrero Todas las letras Domingo 22 de febrero Todas las letras

Última oportunidad de incorporación

La dependencia federal indica en su comunicado que esta será la única semana habilitada para el registro a ambos programas, por lo que es importante que las personas interesadas a acudir en el día correspondiente o aprovechar la atención general del fin de semana.

