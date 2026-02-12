Nuevo registro a Pensiones del Bienestar: esto debes llevar y los días que te corresponden
La Secretaría del Bienestar anunció que a partir del lunes 16 de febrero se abrirá el registro para quienes deseen incorporarse por primera vez a los programas Pensión para Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar, y a partir de esta fecha deberás acudir con tus documentos solicitados en las fechas establecidas según el calendario.
Registro disponible durante una semana
La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, informó a través de redes sociales que los módulos de atención estarán abiertos del 16 al 22 de febrero, periodo en el que las personas interesadas podrán realizar su trámite de incorporación.
Los módulos operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, y la ubicación del punto más cercano puede consultarse en el portal oficial: www.gob.mx/bienestar.
Documentos necesarios para el registro
Para completar el trámite, las personas solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente
- CURP (impresión actualizada)
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
- Teléfono de contacto (celular y fijo)
Registro organizado por orden alfabético
La Secretaría del Bienestar precisó que la atención se realizará conforme a la letra inicial del primer apellido, con el siguiente calendario:
|Día
|Fecha
|Letras del primer apellido
|Lunes
|16 de febrero
|A, B, C
|Martes
|17 de febrero
|D, E, F, G, H
|Miércoles
|18 de febrero
|I, J, K, L, M
|Jueves
|19 de febrero
|N, Ñ, O, P, Q, R
|Viernes
|20 de febrero
|S, T, U, V, W, X, Y, Z
|Sábado
|21 de febrero
|Todas las letras
|Domingo
|22 de febrero
|Todas las letras
Última oportunidad de incorporación
La dependencia federal indica en su comunicado que esta será la única semana habilitada para el registro a ambos programas, por lo que es importante que las personas interesadas a acudir en el día correspondiente o aprovechar la atención general del fin de semana.
