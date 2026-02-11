Marzo arrancará con depósito: IMSS confirma fecha para el pago de pensión

GENERANDO AUDIO...

En marzo habrá depósito de pensión para adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene información importante para los jubilados, pues se dio a conocer el día en que cubrirá el pago de la pensión correspondiente para marzo.

¿Cuándo se hará al pago de la jubilación para pensionados del IMSS?

De acuerdo con el calendario oficial de depósitos, el pago de la pensión correspondiente a marzo será el lunes 2, ya que se trata del primer día hábil del tercer mes del año 2026. Por lo que, para esa fecha, miles de jubilados recibirán el dinero correspondiente a su pensión por parte del Instituto.

De manera regular, el IMSS realiza el pago de la pensión a los jubilados a principios de mes, siempre el primer día hábil. A diferencia del ISSSTE quien lo hace el último día del mes previo. Es decir, que hace el pago correspondiente a marzo, en los últimos días de febrero.

¿Habrá doble depósito para jubilados del IMSS en marzo?

Además de recibir el pago de su pensión por parte del IMSS, todo aquel jubilado que sea beneficiario de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores recibirá el pago correspondiente al segundo bimestre del año.

Entonces, los jubilados del IMSS, que tengan también el apoyo que da el Gobierno Federal, se espera que reciban dos pagos en marzo. Uno por parte del Instituto y otro por parte de la Secretaría de Bienestar.

Aunque aún no se han dado a conocer las fechas oficiales en las que Secretaría de Bienestar realiza los depósitos, se prevé que sean en los primeros días de marzo y se siga la lógica del calendario empezando con la letra inicial del primer apellido.

