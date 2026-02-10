18 mil pesos al año: así es la Pensión Hombres Bienestar en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Cumplir 60 años marca un punto de inflexión para muchos hombres en México: disminuyen las oportunidades laborales y, con ello, los ingresos. Mientras la Pensión del Bienestar federal inicia a los 65 años, en la Ciudad de México existe un programa que cubre ese vacío.

Se trata de la Pensión Hombres Bienestar CDMX, un apoyo económico local dirigido a hombres desde los 60 años, que entrega hasta 18 mil pesos al año y busca mejorar sus condiciones de vida en una etapa previa a la vejez.

¿Cuánto dinero da la Pensión Hombres Bienestar CDMX?

La Pensión Hombres Bienestar CDMX otorga un apoyo de 3 mil pesos bimestrales, exclusivamente para beneficiarios que residen en la capital del país. Esto equivale a 18 mil pesos al año, siempre que se cumplan las reglas de operación del programa.

Una de sus principales ventajas es la continuidad del apoyo, ya que puede mantenerse activo hasta por cinco años consecutivos, o hasta que el beneficiario cumpla 65 años y pueda incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno federal.

Así se deposita el apoyo en 2026

A diferencia de otros programas sociales, este apoyo no se deposita en la Tarjeta del Banco del Bienestar. En su lugar, el Gobierno de la Ciudad de México entrega tarjetas bancarias de otras instituciones, como Carnet, a través de las cuales se dispersa el recurso de forma bimestral.

Este esquema de pago se mantiene vigente durante 2026, de acuerdo con la información oficial más reciente.

Requisitos para recibir la Pensión Hombres Bienestar CDMX

Para acceder a la Pensión Hombres Bienestar CDMX, los solicitantes deben cumplir con condiciones básicas:

Tener 60 años cumplidos

Residir de manera permanente en la Ciudad de México

Además, durante el registro se solicita la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP certificada

Comprobante de domicilio en alguna alcaldía de la capital

¿Habrá nuevos registros en 2026?

Aunque la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el programa continuará durante 2026 e incluso ha planteado la posibilidad de hacerlo universal, hasta el momento no hay fechas oficiales para nuevas inscripciones.

El sitio de prerregistro habilitado en 2025 actualmente indica que el programa no está disponible. Sin embargo, las autoridades han señalado que la incorporación de nuevos beneficiarios podría realizarse nuevamente mediante visitas casa por casa, a cargo de personal de la Secretaría del Bienestar capitalina.

Por ello, los hombres que cumplan 60 años en 2026 deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales y a la información comunitaria, ya que la Pensión Hombres Bienestar CDMX sigue siendo uno de los apoyos económicos locales más importantes para este sector.

