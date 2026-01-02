GENERANDO AUDIO...

La pensión IMSS 2026 se pagará al inicio de cada mes, de acuerdo con el calendario oficial de pagos dado a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La información aplica para jubilados y pensionados afiliados al instituto en México y permite conocer con anticipación las fechas exactas de depósito durante todo el año.

El IMSS informó que los pagos se realizarán conforme a la práctica habitual del organismo, con ajustes cuando la fecha coincida con días inhábiles, fines de semana o feriados oficiales. Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado al momento de tramitar su pensión.

IMSS confirma calendario de pagos de pensión 2026

De acuerdo con la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, el primer pago de la pensión IMSS 2026 se realizará el viernes 2 de enero, ya que el 1 de enero es día inhábil.

Las fechas establecidas para la dispersión de recursos durante 2026 son las siguientes:

Viernes 2 de enero

Martes 3 de febrero

Lunes 2 de marzo

Miércoles 1 de abril

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

El instituto precisó que estas fechas aplican para la mayoría de los pensionados, siempre que no exista alguna situación administrativa particular en la cuenta del beneficiario.

¿Cuándo se deposita la pensión del IMSS en enero de 2026?

Conforme al calendario de pagos de pensiones 2026, el depósito correspondiente a enero se efectuará el viernes 2 de enero, debido a que el jueves 1 de enero es considerado día inhábil en el sistema bancario y administrativo del país.

El IMSS reiteró que no es necesario acudir a ventanillas, ya que el pago se realiza de manera automática en la cuenta bancaria registrada.

¿Habrá aumento en la pensión IMSS durante 2026?

El IMSS confirmó que sí habrá incrementos en la pensión IMSS 2026, los cuales dependerán del tipo de pensión y del régimen bajo el cual fue otorgada, principalmente la Ley 73 del Seguro Social.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general en México aumentó 13%, lo que impacta directamente a quienes reciben la pensión mínima garantizada bajo dicho régimen.

En el caso de los pensionados que perciben montos superiores al salario mínimo, el ajuste anual se aplicará en febrero de 2026, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Para este año, se estima un ajuste inflacionario de entre 3.9% y 4.5%, correspondiente a la inflación acumulada de 2025.

Asignaciones familiares y otros beneficios de la pensión IMSS

Además de los ajustes por salario mínimo o inflación, el monto de la pensión IMSS puede aumentar mediante el esquema de Asignaciones Familiares, aplicable a pensionados bajo la Ley 73 que acrediten dependientes económicos.

Este beneficio permite recibir un porcentaje adicional por:

Cónyuge o concubina

Hijas e hijos menores de edad

Hijas e hijos estudiantes

Personas con discapacidad

Padres dependientes

El IMSS señaló que estos incrementos se otorgan solo si se cumplen los requisitos establecidos y la documentación correspondiente está debidamente registrada.