Si aún no registras tus datos biométricos en IMSS Digital, esto debes saber

El registro de datos biométricos moderniza IMSS Digital. Foto: Cuartoscuro

El registro de datos biométricos en IMSS Digital forma parte del proceso de modernización de los servicios digitales del IMSS, especialmente para pensionados de los regímenes de la Ley 73 y Ley 97. Aunque el instituto no ha informado que el trámite sea obligatorio, no realizarlo puede limitar el acceso a algunas funciones y servicios dentro de sus plataformas digitales.

La medida contempla la captura de huella dactilar y reconocimiento facial, y se integra al sistema de enrolamiento biométrico del IMSS, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, prevenir la suplantación de identidad y proteger la información personal de asegurados y pensionados.

¿El registro biométrico en IMSS Digital es obligatorio?

Hasta ahora, el IMSS no ha establecido que el registro de datos biométricos sea obligatorio ni ha fijado una fecha límite para realizarlo. Sin embargo, el instituto ha señalado que este proceso es necesario para el uso pleno de algunas herramientas digitales, en particular aquellas vinculadas con la atención médica y la consulta de información personal.

El registro se relaciona con la Cédula Digital de Salud, que permite a asegurados, beneficiarios y pensionados consultar datos de hasta 36 meses sobre consultas, recetas y estudios de laboratorio almacenados en el Expediente Clínico Electrónico.

¿Qué puede pasar si no registro mis datos biométricos?

No registrar los datos biométricos no condiciona ni suspende el pago de la pensión, de acuerdo con la información disponible del IMSS. No obstante, sí puede generar limitaciones en el acceso a servicios digitales, como la consulta de recibos de pago, el historial de movimientos, la actualización de datos personales o el uso de la Cédula Digital de Salud.

En el caso de Mi Pensión Digital, el IMSS ha indicado que esta aplicación está diseñada para facilitar la solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez y que su uso no restringe el pago. Aun así, la falta de registro biométrico puede retrasar o complicar algunos trámites digitales.

¿Cómo realizar el registro biométrico en IMSS Digital?

Para completar el registro de datos biométricos en la aplicación IMSS Digital, las personas pensionadas deben seguir estos pasos:

Descargar la aplicación IMSS Digital desde Google Play o App Store

desde Google Play o App Store Verificar que la app esté actualizada a la versión 8.0.3 o superior

Registrarse con CURP, Número de Seguridad Social (NSS) o correo electrónico válido

Ingresar al apartado “Pensionados” o “Trámites y Servicios”

o Seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos”

Capturar la huella dactilar solicitada por la plataforma

solicitada por la plataforma Realizar el reconocimiento facial con la cámara del dispositivo

con la cámara del dispositivo Esperar la confirmación del sistema al concluir el trámite

La aplicación procesa la información y notifica cuando el registro ha sido completado correctamente.

