Pensión Bienestar: lo que deben saber hombres y mujeres que cumplen 65 años en 2026

Cumplir 65 años en 2026 marca un punto clave para quienes reciben algún apoyo previo del Bienestar. Sin embargo, no todos los programas funcionan igual y el paso a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores depende del tipo de apoyo que se reciba y de si este es federal o local.

Mientras algunos beneficiarios mantienen continuidad en el apoyo, otros sí deben realizar un registro nuevo ante la Secretaría del Bienestar cuando se publiquen las fechas oficiales.

Mujeres Bienestar: transición sin perder el apoyo

En el caso de Mujeres Bienestar, programa de carácter federal para mujeres de 60 a 64 años, el paso a la Pensión para Adultos Mayores se da de manera automática al cumplir 65 años, sin necesidad de iniciar un trámite desde cero.

De acuerdo con información oficial, el objetivo es garantizar que las beneficiarias no pierdan continuidad en el apoyo económico, por lo que el cambio se realiza conforme avanza la edad y se actualiza el padrón del programa.

Hombres Bienestar: registro obligatorio al cumplir 65 años

La situación es distinta para quienes reciben la Pensión Hombres Bienestar, dirigida a personas de 63 y 64 años en la Ciudad de México.

Al tratarse de un programa local, no existe pase automático a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que es de carácter federal. Por ello, quienes cumplen 65 años en 2026 deben realizar su registro en las fechas y sedes que anuncie la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

No hacer este trámite puede significar interrupciones en el apoyo, aun cuando previamente se haya recibido la pensión local.

¿Cuál es el monto de la Pensión Adultos Mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico bimestral, cuyo monto vigente es de 6 mil 400 pesos, entregados de forma directa a las personas beneficiarias.

Este programa es universal y está dirigido a todas las personas que cumplen 65 años o más, siempre que completen su registro conforme al calendario oficial.

Recomendaciones clave

Si cumples 65 años en 2026:

Revisa de qué programa proviene tu apoyo

Mantente atento al calendario de registro federal

No asumas que el cambio es automático, especialmente si recibes un programa local

La diferencia entre programas puede evitar confusiones y retrasos en la entrega del apoyo.

