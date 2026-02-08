Cadillac F1 presenta su monoplaza 2026 con Checo Pérez: fecha, hora y transmisión

GENERANDO AUDIO...

¿Cuándo se presentará el monoplaza de Checo Pérez? Foto: Getty Images

Cadillac Fórmula 1 se prepara para uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años, la escudería estadounidense aprovechará el escenario del Super Bowl para revelar por primera vez la decoración de su monoplaza rumbo a la temporada 2026, marcando el inicio oficial de su proyecto en la máxima categoría.

La expectativa es aún mayor por los pilotos que encabezan este nuevo equipo: Sergio “Checo” Pérez, ex piloto de Red Bull, y Valtteri Bottas, ex Mercedes, serán las figuras clave de la alineación. Bajo la dirección de Graeme Lowdon, Cadillac F1 busca consolidarse desde el primer día como un proyecto serio y con identidad propia dentro de la Fórmula 1.

¿Cuándo se dará a conocer el diseño del Cadillac F1 2026?

La decoración del monoplaza será presentada el domingo 8 de febrero durante un corte comercial del Super Bowl, un movimiento estratégico que permitirá a Cadillac llegar a millones de espectadores alrededor del mundo.

Aunque el horario exacto dependerá del desarrollo del partido, se estima que la revelación ocurra alrededor de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, por lo que se recomienda seguir la transmisión desde el arranque del juego.

Este lanzamiento busca unir la cultura deportiva estadounidense con la Fórmula 1, mostrando la marca a un público global que quizá no ha seguido de cerca la categoría reina del automovilismo.

Dónde ver la presentación en Latinoamérica

Los aficionados latinoamericanos podrán seguir la revelación del Cadillac F1 2026 de varias formas:

ESPN , que cuenta con los derechos del Super Bowl en toda la región.



, que cuenta con los derechos del Super Bowl en toda la región. En México, también estará disponible a través de FOX Sports México, Televisa y NFL Game Pass, asegurando que nadie se pierda el histórico anuncio.



La presentación del monoplaza se integrará directamente a la transmisión del partido, por lo que bastará con sintonizar el evento en vivo.

Activación especial en Times Square

Paralelamente, Cadillac desplegará una experiencia visual en Times Square, Nueva York, del 6 al 9 de febrero. Una estructura de hielo se irá derritiendo progresivamente, dejando al descubierto la decoración final del auto, creando un espectáculo urbano pensado tanto para el público presencial como para el digital.

Con este lanzamiento múltiple, Cadillac deja claro que su llegada a la Fórmula 1 no pasará desapercibida, según Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team Holdings, la presentación de la decoración representa la identidad del equipo y una invitación abierta a los aficionados para sumarse al proyecto, entre el Super Bowl, Times Square y figuras como Checo Pérez, el camino rumbo a 2026 arranca con fuerza y ambición.

