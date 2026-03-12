¿Cuándo cae la Pensión IMSS de abril 2026? Revelan fecha del depósito

GENERANDO AUDIO...

Pensión IMSS del mes de abril. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el pago de la Pensión IMSS correspondiente a abril de 2026 se realizará el miércoles 1 de abril, de acuerdo con el calendario oficial del instituto.

Al no coincidir con fin de semana ni día feriado, se prevé que los beneficiarios de la Pensión IMSS puedan disponer del depósito desde esa misma fecha. Esto aplica para pensionados y jubilados que reciben su prestación mensual a través del Seguro Social.

Los recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados, por lo que no es necesario acudir a oficinas del IMSS para recibir el pago.

Fecha de depósito para abril de 2026

El IMSS establece cada año un calendario oficial para el pago de pensiones. Para el cuarto mes de 2026, el depósito quedó programado para el miércoles 1 de abril.

Esto significa que:

El pago se realizará en la primera fecha del mes .

. No habrá adelantos ni retrasos , ya que el día es hábil.

, ya que el día es hábil. Los pensionados podrán retirar o usar su dinero desde esa jornada.

El instituto también recomienda a los beneficiarios evitar acudir el mismo día a los bancos para prevenir filas largas y optar por el uso de cajeros o pagos con tarjeta.

¿Qué es la Pensión IMSS y quién la recibe?

La Pensión IMSS es una prestación económica mensual destinada a trabajadores que cumplieron con los requisitos establecidos por el instituto.

De acuerdo con el Seguro Social, esta pensión protege al trabajador cuando ocurre alguna de estas situaciones:

Accidente de trabajo

Enfermedad o accidente no laboral

Cumplir al menos 60 años de edad y reunir semanas cotizadas

En muchos casos, los pensionados se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, uno de los esquemas más conocidos entre jubilados en México.

Recomendaciones para pensionados del IMSS

El instituto pide a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales del IMSS, donde se publican los calendarios y cualquier ajuste en los pagos.

En caso de dudas o aclaraciones, los pensionados pueden consultar información en:

https://www.imss.gob.mx/

Marcando al 079

Hasta el momento, el depósito de la Pensión IMSS de abril de 2026 está confirmado para el miércoles 1 de abril, fecha en la que los beneficiarios podrán disponer de su pago mensual.