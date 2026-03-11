Pensionado: si tu apellido inicia con “L”, este jueves te caerán 6,400 pesos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images.

Las personas cuyo primer apellido inicia en la letra “L” recibirán su pensión del Bienestar este jueves 12 de marzo, correspondiente al bimestre marzo – abril. Las y los adultos mayores cobrarán 6 mil 400 pesos.

El Gobierno Federal anunció que en este mes de marzo comenzarán los depósitos para las tres principales pensiones que entregan a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, madres trabajadoras y personas con discapacidad.

De acuerdo con el calendario, los pagos serán del lunes 2 al jueves 26 de marzo de este 2026. Como en ocasiones anteriores, se deposita de forma escalonada, conforme a la primera letra del apellido.

Por eso, este jueves 12 de marzo recibirán su pensión del Bienestar las personas cuyo apellido inicie con la letra “L”.

A — Lunes 2 de marzo

B — Martes 3 de marzo

C — Miércoles 4 de marzo

C — Jueves 5 de marzo

D, E, F — Viernes 6 de marzo

G — Lunes 9 de marzo

G — Martes 10 de marzo

H, I, J, K — Miércoles 11 de marzo

L — Jueves 12 de marzo

M — Viernes 13 de marzo

M — Martes 17 de marzo

N, Ñ, O — Miércoles 18 de marzo

P, Q — Jueves 19 de marzo

R — Viernes 20 de marzo

R — Lunes 23 de marzo

S — Martes 24 de marzo

T, U, V — Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z — Jueves 26 de marzo

Monto de las pensiones

Las y los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores, cuyo primer apellido inicie con la letra “L”, recibirán este jueves un monto de 6 mil 400 pesos, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría del Bienestar.

En cambio, la pensión de Mujeres del Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales. Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente otorga 3 mil 300 pesos cada bimestre.

Por otra parte, el apoyo para Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos por bimestre.

¿Cómo checar si ya me cayó el depósito?

App del Banco del Bienestar

Ingresa a la aplicación del Banco del Bienestar Coloca los 16 dígitos de tu tarjeta y NIP Ve tu saldo actual

Llamada telefónica

Marca al número 800 900 2000 Elige la opción 1 para consultar tu saldo Sigue las indicaciones del sistema automático

Cajero automático

Asiste a uno de los cajeros de la sucursal del Banco del Bienestar que más te convenga Ingresa tu tarjeta y NIP

Cabe destacar que no necesitas sacar el dinero de forma inmediata. Puede acumularse en la tarjeta del Banco del Bienestar sin riesgo a que te lo quiten.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: