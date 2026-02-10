Anota: fechas de registro para la Beca Rita Cetina

GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina abre su registro en esta próxima fecha. Foto: Cuartoscuro

El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que el registro para la Beca Rita Cetina 2026 se llevará a cabo del 2 al 19 de marzo, a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx. El anuncio fue realizado mediante un video difundido en redes sociales oficiales del programa.

La autoridad aclaró que este periodo de registro está dirigido exclusivamente a niñas y niños inscritos en primaria pública, por lo que no aplica para otros niveles educativos dentro de esta convocatoria específica.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con la información oficial, podrán solicitar la Beca Rita Cetina las familias que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener hijas o hijos inscritos en primaria pública

También aplica para secundaria pública , en modalidad escolarizada , conforme a las reglas generales del programa

, en modalidad , conforme a las reglas generales del programa No recibir otra beca federal con el mismo fin, es decir, destinada al apoyo educativo

Las autoridades reiteraron que el objetivo del programa es garantizar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, principalmente en contextos de vulnerabilidad.

Registro en línea: fechas y portal oficial

El proceso de inscripción se realizará únicamente en línea, del 2 al 19 de marzo, mediante el sitio oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Se recomienda a las madres, padres o tutores realizar el trámite dentro del periodo establecido y verificar que la información proporcionada sea correcta, para evitar contratiempos en la validación del apoyo establecido.

Monto de la Beca Rita Cetina para primaria en 2026

Para el ciclo 2026, el apoyo económico para estudiantes de primaria pública será de:

2 mil 500 pesos anuales por estudiante, entregados en un solo pago

Este recurso está destinado a apoyar a las familias en la compra de útiles escolares y uniformes, al inicio o durante el ciclo escolar correspondiente.

Continuidad de apoyos para beneficiarios de años anteriores

Las autoridades también precisaron que las familias que ya recibían la beca desde 2025 o años previos, en la modalidad dirigida a hogares de escasos recursos, no perderán el apoyo, siempre que no hayan incurrido en alguna causal de baja.

En estos casos, el monto se mantiene en:

Mil 900 pesos bimestrales, tanto para primaria como preescolar

Este esquema de continuidad busca brindar certeza económica a las familias que ya forman parte del padrón de beneficiarios.

Llamado a madres y padres de familia

El Coordinador Nacional de Becas exhortó a las familias con hijas e hijos en primaria pública a revisar las fechas y requisitos, así como a realizar el registro únicamente en el portal oficial, para evitar fraudes o información falsa.

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas prioritarios del Gobierno Federal enfocados en reducir la deserción escolar y apoyar la economía familiar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.