Becas Bienestar: ¿cuándo sale el calendario de pagos de febrero 2026?

¿Cuándo saldrá el calendario de pagos de febrero 2026? Foto: Cuartoscuro

Miles de familias en México siguen pendientes de las Becas Bienestar, uno de los apoyos económicos más importantes para estudiantes de nivel básico y medio superior.

La duda principal gira en torno al calendario de pagos del bimestre enero-febrero, de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, que hasta ahora no ha sido difundido de manera oficial.

Padres, madres y estudiantes siguen a la espera de conocer las fechas exactas de depósito.

Pagos de Becas Bienestar en febrero

Hasta ahora, no existe un calendario oficial para febrero 2026.

En redes sociales han circulado calendarios no oficiales, pero ninguno ha sido validado por las autoridades. Lo único confirmado es que, como en bimestres anteriores, los pagos podrían organizarse por letra inicial del primer apellido del beneficiario.

¿Cuántos pagos de Becas Bienestar habrá en 2026?

De acuerdo con información oficial, las Becas Bienestar se entregan durante 10 meses del año.

Los meses de julio y agosto no tienen pago debido al periodo vacacional escolar.

Los apoyos no son mensuales, sino bimestrales, por lo que en 2026 habrá cinco pagos en total, cada uno correspondiente a dos meses acumulados.

Una vez que el depósito se refleja en la tarjeta del Banco del Bienestar, los beneficiarios pueden retirar el dinero en cajeros automáticos o sucursales sin intermediarios.

Las autoridades recomiendan no guiarse por rumores y mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales, donde se anunciará el calendario de pagos de febrero 2026 en cuanto esté listo.

