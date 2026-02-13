¿Te pueden quitar el apoyo a madres trabajadoras? Estas son las causas oficiales en 2026

GENERANDO AUDIO...

Razones por las que pueden retener el pago. Foto: Cuartoscuro

El apoyo económico para hijas e hijos de madres trabajadoras en 2026, que forma parte del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, y que otorga mil 650 pesos bimestrales por cada menor y hasta 3 mil 720 pesos en caso de discapacidad, puede retenerse, suspenderse o hasta cancelarse de manera definitiva si se detectan irregularidades en los datos, documentos o procesos administrativos, de acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entre las principales causas están errores en la documentación, inconsistencias en la información personal, no cobrar el recurso durante dos bimestres seguidos, no ser localizado en visitas domiciliarias, duplicidad de registros y fallas en el medio de pago, situaciones que pueden frenar el depósito e incluso la cancelación definitiva.

¿En qué casos pueden retener el apoyo a madres trabajadoras?

Las Reglas de Operación establecen que el programa puede retener temporalmente el pago cuando se detectan irregularidades, omisiones o pendientes administrativos. Así que éstas son las causas más comunes, de acuerdo con lo publicado en el DOF:

Inconsistencias en los datos personales o presentación de documentos falsos, apócrifos o que no coinciden entre sí

No ser localizado durante las visitas domiciliarias, tras dos intentos en días y horarios distintos

Duplicidad de registro dentro del padrón de beneficiarios

No acudir a recoger el medio de pago asignado

No cobrar el apoyo durante dos bimestres consecutivos

Inconsistencias en el medio de pago, como alteraciones o fallas en la tarjeta

No actualizar los datos ante el Registro Nacional de Población (Renapo)

Incumplimiento a las reglas del programa

Detectar situaciones que afecten el bienestar del menor

En estos casos, la persona beneficiaria queda en estatus de activo no emitible, lo que significa que no recibirá el depósito hasta aclarar su situación.

¿Cuándo pueden suspender el apoyo?

Si la persona beneficiaria permanece dos bimestres consecutivos en situación de retención, el programa puede aplicar la suspensión del padrón, lo que implica:

No recibir el pago correspondiente al bimestre en curso

Quedar registrada oficialmente como persona suspendida

Tener que realizar trámites adicionales para regularizar su situación

Las causas de suspensión incluyen también:

Persistencia de inconsistencias en la documentación

No localización reiterada en visitas domiciliarias

No recoger el medio de pago

Duplicidad de registros sin aclarar

Fallas no resueltas en el medio de pago

Incumplimiento a las reglas del programa

Situaciones que vulneren el bienestar de niñas y niños

¿En qué casos se pierde definitivamente el apoyo?

La baja definitiva del padrón ocurre cuando los problemas persisten durante varios bimestres o cuando se presentan faltas consideradas graves, como:

Mantener inconsistencias tras dos bimestres de suspensión

No ser localizado de manera reiterada

Cobros simultáneos o duplicidad comprobada

CURP con estatus de defunción

Fallecimiento de la madre, tutor o del menor beneficiario

Uso indebido del recurso

Transgresiones al bienestar del menor

Cumplir la edad límite del programa

Solicitar la baja voluntaria

Una vez aplicada la baja, el apoyo deja de entregarse de forma definitiva, salvo que se realice un proceso formal de reactivación.

¿Se pueden recuperar los pagos retenidos?

Sí. Las reglas permiten la reexpedición de los pagos cuando:

El banco rechaza el depósito

Se corrigen errores en la documentación

Se aclaran inconsistencias en los datos

Se resuelve favorablemente un proceso de suspensión o retención

En estos casos, el pago puede entregarse junto con el correspondiente al siguiente bimestre, siempre que exista disponibilidad presupuestal.

¿Cuánto paga el apoyo a madres trabajadoras en 2026?

Los montos oficiales publicados en el DOF son:

Mil 650 pesos bimestrales por cada niña o niño, desde recién nacido hasta un día antes de cumplir 4 años

por cada niña o niño, desde recién nacido hasta un día antes de cumplir 4 años 3 mil 720 pesos bimestrales por cada niña o niño con discapacidad, hasta un día antes de cumplir 6 años

El apoyo se otorga hasta por tres menores por familia, salvo en casos de nacimientos múltiples.

Recomendaciones clave para no perder el apoyo

Mantener actualizados tus datos personales y de domicilio

Atender las visitas domiciliarias

Verificar que documentos e identificaciones coincida

Revisar que tu medio de pago funcione correctamente

Cobrar el apoyo en cada bimestre

Reportar cualquier cambio de domicilio o situación familiar

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.