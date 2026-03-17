Jubilados, atentos: confirman fecha de pago para pensión del IMSS y del ISSSTE para abril 2026

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Confirman fecha de pago para pensionados del IMSS y el ISSSTE. Foto: Cuartoscuro

El pago de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) correspondiente al mes de abril ya tiene fecha. Serán los jubilados del ISSSTE quienes reciban primero el pago.

¿Cuándo depositarán la pensión del IMSS correspondiente al mes de abril?

Como cada mes, el IMSS depositará la pensión el primer día hábil del mes. Es decir, que miles de jubilados verán reflejado su pago el miércoles 1 de abril, según lo marca el calendario oficial del Instituto.

Fecha de pago de la pensión de abril para jubilados del ISSSTE

Por su parte, los jubilados del ISSSTE serán los primeros en recibir el pago de la pensión correspondiente al mes de abril, ya que, siguiendo el calendario el pago se hará el 27 de marzo.

El ISSSTE suele cubrir el pago de la pensión días antes de que comience el mes correspondiente, por eso, en esta ocasión será, incluso, antes de que la Semana Santa 2026 inicie.

Otras fechas de pago de la pensión de IMSS y del ISSSTE

Además de tener claro cuando se depositará la pensión de abril para jubilados del IMSS y del ISSSTE, los Institutos también dieron a conocer las próximas fechas. Por ejemplo, el Seguro Social tiene previsto el siguiente calendario:

Lunes 4 de mayo

Lunes 1 de junio

Miércoles 1 de julio

Lunes 3 de agosto

Martes 1 de septiembre

Jueves 1 de octubre

Lunes 2 de noviembre

Martes 1 de diciembre

Por su parte, el calendario del ISSSTE contempla las siguientes fechas:

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

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