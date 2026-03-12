Pensión Bienestar 30 a 64 años: requisitos indispensables para recibir 3 mil 300 pesos bimestrales

GENERANDO AUDIO...

Muchos ciudadanos se preguntan por el apoyo de 3 mil 300 pesos de la Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años. Es importante aclarar que este programa está dirigido específicamente a personas con discapacidad permanente, y en marzo de 2026 se realiza la dispersión de pagos según el calendario oficial por apellidos.

Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre esta Pensión del Bienestar para que te prepares y conozcas quiénes reciben el pago y en qué estados aplica.

¿Quiénes reciben el apoyo de 3 mil 300 pesos de la Pensión Bienestar en marzo?

El apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales corresponde a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, uno de los programas sociales operados por la Secretaría de Bienestar.

Este apoyo económico está dirigido principalmente a:

Niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente de 0 a 29 años

Personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años en estados donde el programa se aplica de manera universal

en estados donde el programa se aplica de manera universal Personas con discapacidad en situación vulnerable que ya se encuentren registradas previamente en el programa

Los pagos se depositan a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, conforme al calendario oficial de dispersión por apellido que publica la Secretaría de Bienestar.

¿En qué estados reciben el apoyo universal de 30 a 64 años?

Actualmente, el apoyo para personas con discapacidad de 30 a 64 años se entrega de manera universal en algunas entidades donde el programa opera en coordinación con Gobiernos estatales.

Entre los estados donde este apoyo se ha ampliado para este rango de edad se encuentran:

Ciudad de México

Estado de México

Baja California

Chiapas

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

San Luis Potosí

Sonora

Sinaloa

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

Baja California Sur

Campeche

Quintana Roo

Tabasco

Tamaulipas

En estas entidades, las personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años pueden ser beneficiarias del apoyo económico siempre que cumplan con los requisitos y estén registradas en el padrón del programa.

Requisitos para el registro de 30 a 64 años en 2026

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el registro a la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente se abre únicamente en periodos específicos de incorporación.

Hasta el momento, no se ha informado la apertura de un nuevo registro en marzo de 2026, por lo que las personas interesadas deberán esperar el anuncio oficial del próximo periodo de inscripción.

Cuando se habilita el registro, los requisitos generalmente incluyen:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Certificado médico o documento que acredite la discapacidad permanente

Teléfono de contacto

El trámite se realiza de forma presencial en módulos de la Secretaría de Bienestar, donde también se brinda información sobre el proceso de incorporación al programa.

