Arqueólogos chinos y uzbekos revelan secretos de una ciudad milenaria

Descubrimientos hechos por arqueólogos. Foto: Xinhua

Un equipo de arqueólogos de China y Uzbekistán descubrió vestigios de antiguas murallas urbanas construidas y modificadas entre el siglo III a.C. y el siglo X d.C. en la ciudad histórica de Kuva, un asentamiento clave de la Ruta de la Seda, ubicado en el este de Uzbekistán.

El hallazgo aporta nuevas evidencias sobre la evolución urbana y arquitectónica de una de las ciudades más relevantes del Valle de Fergana, una región estratégica en las antiguas rutas comerciales entre Asia Central y China.

Kuva, un centro clave de la Ruta de la Seda

El sitio arqueológico de Kuva, que actualmente abarca cerca de 110 mil metros cuadrados, fue en la antigüedad un punto de gran importancia dentro de la Ruta de la Seda. Su vínculo histórico con China se remonta a más de 2 mil años, ya que se cree que formó parte del Estado de Dayuan, mencionado por el enviado chino Zhang Qian durante la dinastía Han (202 a.C.-220 d.C.).

Esta conexión refuerza la relevancia de Kuva como un nodo cultural, político y económico en la interacción entre civilizaciones antiguas.

Excavaciones revelan murallas, palacios y estructuras urbanas

Las investigaciones están a cargo de un equipo conjunto del Instituto de Arqueología de Luoyang, de la provincia china de Henan, y de la Universidad Estatal de Fergana, en Uzbekistán. Los trabajos de campo comenzaron en 2023.

De acuerdo con Liu Bin, líder del equipo chino, los arqueólogos han identificado restos de murallas, así como un palacio, puertas de la ciudad, cimientos de viviendas, calles y talleres. Durante 2025, las excavaciones se enfocaron en la puerta norte y el área del foso adyacente.

Murallas modificadas durante más de mil años

El análisis de los restos permitió determinar que las murallas de Kuva experimentaron múltiples modificaciones en su diseño y función a lo largo de los siglos. Los investigadores confirmaron el uso de adobe y ladrillos de barro como principales materiales de construcción.

Estos elementos demuestran que las murallas estuvieron en uso continuo desde aproximadamente el siglo III a.C. hasta el siglo X d.C., reflejando la evolución urbana del asentamiento.

Claves para entender la arquitectura y la vida urbana antigua

Según Liu Bin, la prolongada utilización y los cambios reiterados de las murallas evidencian la vitalidad, adaptabilidad y complejidad funcional de Kuva como centro de la Ruta de la Seda.

Además, la evolución de las técnicas constructivas ofrece información valiosa para estudiar la arquitectura antigua, la selección de materiales y las posibles influencias culturales de distintas épocas.

Nuevos hallazgos de arqueólogos en el complejo

El equipo arqueológico también realizó un estudio sistemático de la parte oriental del complejo palaciego, donde se descubrieron zanjas de cimentación de muros y un foso circundante.

Estos hallazgos resultan fundamentales para reconstruir el diseño general del asentamiento urbano. Para este año, los investigadores planean realizar excavaciones más amplias en el área del palacio, con el fin de definir con mayor claridad el diseño completo y las zonas funcionales de la antigua ciudad.