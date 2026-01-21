Robots humanoides: empresas chinas toman la delantera y superan a EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Robots humanoides chinos dominan el mercado. Foto: Xinhua

China se colocó a la cabeza del mercado global de robots humanoides en 2025, al concentrar los mayores volúmenes de producción y envíos a nivel mundial, de acuerdo con un informe de la consultora tecnológica Omdia. El avance confirma el rápido ascenso del país asiático en uno de los sectores más estratégicos de la industria tecnológica.

Las empresas de robótica chinas no sólo dominaron en número de unidades enviadas, sino también en participación de mercado, superando a fabricantes de Estados Unidos y Europa en un segmento clave para el futuro de la automatización.

AgiBot encabeza el mercado global de robots humanoides

De acuerdo con el reporte, AgiBot, con sede en Shanghai, registró envíos superiores a 5 mil 100 robots humanoides en un solo año, lo que le permitió alcanzar 39% del mercado mundial, colocándose como el mayor fabricante global tanto por volumen como por cuota de mercado.

El informe fue publicado por Omdia, firma de análisis tecnológico con sede en Londres, y evalúa el desempeño de los principales actores del sector durante 2025.

Unitree y UBTECH completan el dominio chino

En segundo y tercer lugar se ubicaron Unitree, con sede en Hangzhou, y UBTECH, con base en Shenzhen.

Unitree reportó 4 mil 200 unidades enviadas , con fuerte presencia en investigación, educación y consumo .

reportó , con fuerte presencia en . UBTECH alcanzó mil unidades, enfocadas principalmente en aplicaciones comerciales e industriales.

Junto con AgiBot, estas compañías consolidaron el liderazgo chino en la fabricación de robots humanoides inteligentes.

Fabricantes de EE. UU. quedan rezagados

El informe señala que otros fabricantes relevantes, tanto chinos como estadounidenses, incluidos Figure AI, Agility Robotics y Tesla, registraron envíos anuales que oscilaron entre 150 y 500 unidades por empresa.

En total, los envíos globales de robots humanoides en 2025 se estimaron en alrededor de 13 mil unidades, una cifra que muestra el carácter aún emergente, pero acelerado, del sector.

Quiénes lideran en competitividad tecnológica

Según Omdia, las empresas consideradas de primer nivel en competitividad de producto son:

AgiBot

Figure AI

Tesla

UBTECH

Unitree

El reporte, titulado “Robots inteligentes personificados para propósitos generales”, destaca que varias compañías chinas, como EngineAI y UBTECH, planean incrementar su capacidad de producción en los próximos años.

2026 será clave para la industria robótica

Para 2026, la industria de los robots humanoides entrará en un punto de inflexión, al pasar de ejecutar múltiples tareas con capacidades limitadas a realizar funciones de alto rendimiento y aplicaciones prácticas reales, anticipó Luo Jianlan, científico jefe de AgiBot.

“Cuantos más robots se utilicen, más información valiosa del mundo real se recopilará, lo que facilitará el entrenamiento de mejores modelos”, explicó el especialista.