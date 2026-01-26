Un gigantesco radiotelescopio en China detecta señales del espacio que nadie logra explicar

GENERANDO AUDIO...

El radiotelescopio gigante de China. Foto: Xinhua

Un equipo internacional de investigadores descubrió nuevas evidencias sobre el origen de algunas ráfagas rápidas de radio (FRB, por sus siglas en inglés), uno de los fenómenos más enigmáticos de la astrofísica moderna, a partir de observaciones realizadas con el gigantesco radiotelescopio de China, ubicado en la provincia de Guizhou, en el suroccidente del país.

Los resultados respaldan que al menos algunas de estas ráfagas tienen su origen en un sistema binario, de acuerdo con el análisis de los datos obtenidos por el instrumento.

FAST aporta nuevas evidencias sobre las ráfagas rápidas de radio

Los hallazgos se basan en observaciones realizadas con el radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros (FAST), el mayor radiotelescopio de una sola apertura del mundo, operado por China.

El estudio estuvo liderado por astrónomos del Observatorio de la Montaña Púrpura, perteneciente a la Academia de Ciencias de China, quienes analizaron los datos recolectados por FAST para profundizar en el origen de estas señales cósmicas de corta duración.

Resultados publicados en revista científica Science

De acuerdo con la información difundida, los descubrimientos fueron publicados en línea en la revista científica Science, lo que respalda la solidez de los resultados obtenidos por el equipo internacional.

Las nuevas evidencias aportan elementos clave para comprender el origen de las ráfagas rápidas de radio, un fenómeno que continúa siendo objeto de estudio en la comunidad científica internacional.