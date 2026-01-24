Un simple sonido abre una nueva esperanza contra el Alzheimer, revela estudio chino

GENERANDO AUDIO...

Esta técnica promete esperanza para Alzheimer. Foto: Xinhua

Una terapia de sonido simple, no invasiva y de bajo costo podría convertirse en una nueva alternativa para tratar el Alzheimer, luego de que científicos chinos demostraran efectos biológicos significativos y duraderos en monos de edad avanzada, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

El hallazgo fortalece la posibilidad de un tratamiento físico para una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y complejas a nivel mundial.

Terapia auditiva de 40 hercios, la clave del estudio

La investigación fue encabezada por científicos del Instituto de Zoología de Kunming (KIZ), perteneciente a la Academia de Ciencias de China, y se centra en el uso de un tono auditivo de 40 hercios, un zumbido grave que se encuentra dentro del rango de audición humana.

Estudios previos en ratones ya habían sugerido que esta frecuencia podría ayudar a eliminar proteínas tóxicas del cerebro. Sin embargo, este trabajo aporta la primera evidencia sólida en primates no humanos, un paso crucial hacia su posible aplicación en humanos.

Cómo afecta el Alzheimer al cerebro

En la enfermedad de Alzheimer, una proteína conocida como beta-amiloide se acumula en forma de placas, lo que daña las células cerebrales y deteriora la memoria, el aprendizaje y la cognición.

Normalmente, el cerebro elimina estos desechos a través del líquido cefalorraquídeo (LCR). Cuando este sistema falla, las proteínas se acumulan y aceleran el deterioro neurológico.

Resultados sorprendentes en monos mayores

El equipo trabajó con nueve monos rhesus de edad avanzada, cuyos cerebros desarrollan de manera natural placas similares a las del Alzheimer humano, lo que los convierte en un modelo altamente relevante para la investigación.

Los animales escucharon un tono de 40 hercios durante una hora diaria a lo largo de una semana.

El resultado fue contundente: los niveles de proteínas relacionadas con el Alzheimer en el LCR se duplicaron, señal de que el cerebro estaba eliminando más desechos tóxicos.

Efectos duraderos tras la terapia de sonido

Uno de los hallazgos más relevantes fue la persistencia del efecto. Cinco semanas después de concluir el tratamiento auditivo, los beneficios no se habían desvanecido.

“Lo más notable es que el efecto persistió. Cuando realizamos las mediciones cinco semanas después de finalizar el tratamiento con sonido, el cambio beneficioso no se había desvanecido”, explicó Hu Xintian, investigador del KIZ.

Una alternativa segura frente a los fármacos

Actualmente, las terapias farmacológicas aprobadas para el Alzheimer pueden ser efectivas sólo en algunos pacientes y conllevan riesgos, como inflamación cerebral, además de altos costos.

En contraste, la estimulación auditiva de 40 hercios se perfila como una intervención física segura, no invasiva y económica, subrayó Hu.

“El efecto duradero que observamos en los primates respalda el desarrollo de este enfoque suave como una terapia futura para el Alzheimer”, concluyó el científico.