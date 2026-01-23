Estudiantes mexicanos crean plástico que podría ayudar a frenar inundaciones urbanas

GENERANDO AUDIO...

Estudiantes de México crean plástico para inundaciones. Foto: Xinhua

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México trabajan en el desarrollo de un plástico capaz de diluirse en el agua, con el objetivo de reducir los riesgos de inundaciones al evitar que este material obstruya alcantarillas y sistemas de drenaje.

El proyecto, denominado “Puribag”, es desarrollado por Cristian Martínez Domínguez y Delia Guadalupe Robles Galeana, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes, y busca ofrecer una alternativa frente a los plásticos convencionales que pueden tardar hasta mil años en degradarse.

“Puribag”, una bolsa diseñada para diluirse

La primera aplicación del material es una bolsa plástica, la cual se somete a diversas pruebas para evaluar su resistencia a diferentes pesos y temperaturas. Debido a esta característica, el proyecto recibió el nombre de “Puribag”.

De acuerdo con los estudiantes, el material permitiría degradar envases de plástico de forma controlada, reduciendo su impacto ambiental y evitando que se acumulen en el entorno urbano.

Plásticos e inundaciones en México

Robles Galeana señaló que la iniciativa surge ante la gran cantidad de plásticos de un solo uso que se emplean en México, como bolsas, emplayes, frascos y etiquetas, los cuales suelen desecharse tras una sola utilización.

“En los meses pasados, las inundaciones aquí en México estaban horribles; entonces, fue cuando nos dimos cuenta de cuál era la causa de esas inundaciones: eran los plásticos, es decir, las bolsas y botellas”, refirió la estudiante.

Aplicaciones del material en distintas industrias

Con este proyecto, los estudiantes esperan que el material pueda adaptarse a diferentes industrias, como la fabricación de frascos para medicamentos o empaques de refrescos, más allá del uso en bolsas plásticas.

Robles Galeana destacó que el desarrollo también busca generar concientización social sobre la importancia del agua y el impacto del plástico en las inundaciones y en la generación de microplásticos en cuerpos de agua.

Capacidad para purificar el agua

Por su parte, Martínez Domínguez explicó que el material podría purificar el agua que las personas recolectan para actividades cotidianas como bañarse o lavar ropa.

Al entrar en contacto con la luz solar, “Puribag” tiene la capacidad de purificar el agua, incluida la agua de lluvia, lo que permitiría su reutilización en actividades básicas y contribuir al cuidado de este recurso vital.

Diferencias frente a plásticos tradicionales

Los estudiantes señalaron que el material presenta una diferencia sustancial frente a los plásticos convencionales, tanto en su proceso de degradación, que puede ser de hasta un mes, como en su impacto ambiental.

Para lograrlo, se utiliza un catalizador de uso común en la industria, el cual permite controlar reacciones no deseadas durante el proceso de degradación del material.

Un material adaptable, no sólo una bolsa

Martínez Domínguez y Robles Galeana coincidieron en que el objetivo del proyecto no es únicamente desarrollar una bolsa plástica, sino crear un material adaptable a distintos objetos y productos de uso industrial, con beneficios ambientales y sociales.