No viene de la Luna: revelan nuevo origen de asteroide clave para misión china

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Imagen captada por la sonda Tianwen-2 en el espacio profundo. Foto: Xinhua

Un grupo de científicos chinos replanteó el origen del asteroide 2016HO3, objetivo de la misión Tianwen-2, al sugerir que este cuerpo celeste no provendría de la Luna, como se pensaba, sino del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, lo que abre nuevas pistas sobre su formación.

De acuerdo con el Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia de Ciencias de China, el hallazgo surge de simulaciones numéricas sobre la dinámica orbital, cuyos resultados fueron publicados en la revista Research in Astronomy and Astrophysics.

Asteroide 2016HO3: un cuasisatélite con características únicas

Basándose en simulaciones sistemáticas, los científicos determinaron que este cuasisatélite terrestre podría tener su origen en el cinturón principal de asteroides, descartando así la hipótesis previa que lo vinculaba con la Luna.

El investigador Ji Jianghui, líder del equipo, explicó que la sonda Tianwen-2 se encuentra actualmente en ruta hacia el asteroide y tiene previsto encontrarse con él en julio de 2026, cuando realizará observaciones de corto alcance y toma de muestras.

Por qué es clave conocer el origen del asteroide

Según los expertos, investigar el origen del asteroide 2016HO3 permitirá comprender mejor la formación y evolución de los cuasisatélites terrestres, además de aportar bases teóricas para los estudios que se realizarán durante la misión.

Este cuerpo celeste cercano a la Tierra mide aproximadamente 57 metros de diámetro y presenta características poco comunes:

Período de rotación de unos 28 minutos

Resonancia orbital 1:1 con la Tierra

Desde la perspectiva terrestre, parece orbitar el planeta durante largos períodos, lo que explica su clasificación como cuasisatélite terrestre.

Simulaciones apuntan al cinturón de asteroides

Para investigar su origen, el equipo científico adoptó un enfoque de evolución dinámica, analizando la viabilidad del cinturón de asteroides como su región de procedencia.

Los investigadores seleccionaron tres regiones candidatas dentro del cinturón principal y generaron partículas de prueba basadas en datos de observación.

Estas partículas fueron sometidas a simulaciones numéricas durante 100 millones de años, lo que permitió rastrear su evolución orbital.

Los resultados indicaron que las tres regiones podrían generar trayectorias similares a la del 2016HO3, además de identificar tres rutas típicas de migración dinámica.

De la hipótesis lunar a una nueva explicación

Observaciones previas habían detectado similitudes espectrales con muestras lunares, lo que llevó a pensar que el asteroide podría haberse originado tras un impacto en la Luna.

Sin embargo, este nuevo estudio demuestra la viabilidad dinámica del cinturón de asteroides como fuente del objeto, ofreciendo una nueva perspectiva científica.

Misión Tianwen-2: exploración y retorno de muestras

La misión Tianwen-2, lanzada el 29 de mayo de 2025, es la primera misión china de retorno de muestras de asteroides.

Su objetivo es:

Explorar y recolectar muestras del asteroide 2016HO3

Traerlas de vuelta a la Tierra

Realizar una exploración prolongada del cometa 311P, ubicado en el cinturón principal

Con un ciclo de diseño de aproximadamente 10 años, los científicos esperan que el análisis en laboratorio permita confirmar el verdadero origen del asteroide.