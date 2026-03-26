China presenta robot humanoide Titan o1 capaz de imitar movimientos humanos en tiempo real

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Robot humanoide desarrollado en China. Foto: Xinhua

Un nuevo avance en robots humanoides e inteligencia artificial llega desde China: la empresa Westlake Robotics presentó el Titan o1, un robot capaz de imitar movimientos humanos en tiempo real sin limitaciones de espacio ni tiempo, gracias a su modelo de acción fundacional General Action Expert (GAE).

Un robot humanoide que replica movimientos al instante

Durante una demostración en Hangzhou, un operador equipado con un traje de captura de movimiento saludó, giró y pateó un balón. A la par que el Titan o1 replicaba cada acción en milésimas de segundo.

Desde el balanceo de los brazos hasta la rotación del torso, así como la longitud de los pasos y la altura de las piernas, el robot humanoide mantuvo una sincronización precisa con su operador.

Modelo GAE: el “cerebelo” del robot

El profesor Wang Donglin, fundador de Westlake Robotics, explicó que estos movimientos son respuestas en tiempo real a acciones espontáneas.

En este sistema, el modelo General Action Expert (GAE) funciona como un “cerebelo digital”, permitiendo al robot coordinar movimientos, mantener el equilibrio y ejecutar acciones precisas de forma inmediata, incluso si no han sido programadas previamente.

Un solo operador puede controlar varios robots

De acuerdo con la empresa, el modelo fundacional GAE permite que múltiples robots realicen tareas simultáneamente bajo el control de una sola persona.

Además, el sistema tiene capacidad de generalización, lo que significa que puede implementarse en distintos tipos de robots, sin importar su tamaño o estructura.

Robótica con aplicaciones en distintos entornos

Esta capacidad de adaptación convierte al Titan o1 en una tecnología con potencial para operar en diversos entornos, ampliando el alcance de la robótica avanzada impulsada por inteligencia artificial.