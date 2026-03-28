Chile restringe celulares en escuelas para frenar distracciones y mejorar la convivencia

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Chile entra a lista de países que prohíben celulares. Foto: Xinhua

En medio de una generación hiperconectada, donde estudiantes pueden revisar su celular decenas de veces al día y pasar horas en redes sociales, Chile decidió poner un alto en las aulas, se suma así a otros países del mundo. Desde marzo de 2026, el país sudamericano restringe el uso de teléfonos móviles en colegios, una medida que busca recuperar la concentración, frenar conflictos digitales y devolver el contacto humano cara a cara en las escuelas.

En Chile arrancó la regulación de dispositivos móviles en los colegios, en especial los celulares, una medida que busca recuperar la concentración y el vínculo humano en las aulas, lo que para expertos es una oportunidad para orientar su uso correcto en niños y adolescentes.

El joven chileno Felipe Molina, de 17 años, cursa cuarto medio en un colegio en Ñuñoa, una comuna en el noreste de Santiago, y, aunque en este marzo inicia su última etapa en la educación secundaria chilena, es la primera vez que debe asistir sin un celular.

“No sé qué haré en el recreo”, lamentó Molina, a quien sus padres le sugirieron ir sin su teléfono inteligente para evitar problemas, tras la puesta en marcha de la ley.

Una ley que pone límites, pero no elimina la tecnología

La nueva normativa modificó la Ley General de Educación y establece un marco regulatorio nacional para el uso de dispositivos móviles en las aulas, posicionando a Chile como uno de los países de América Latina que ya avanzan en restringir su uso escolar, en línea con tendencias internacionales.

Karen Gajardo-Asbún, directora de la Escuela de Pedagogías en Inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca, explicó que la normativa no busca eliminar la tecnología, sino ordenar su uso.

“Esta regulación abarca todos los niveles del sistema (…) y establece como regla general que no se utilicen durante las actividades escolares, aunque contempla excepciones”, detalló.

Distracción, ciberacoso y uso excesivo: las razones detrás de la medida

La especialista subrayó que la iniciativa responde a niveles “muy altos” de distracción en el aula, donde el celular se ha convertido en un factor clave.

Además, advirtió que la medida también surge como reacción a problemas concretos como:

Uso excesivo de dispositivos

Conflictos en redes sociales

Casos de ciberacoso entre estudiantes

“La escuela está intentando ponerse al día frente a un cambio cultural enorme en la relación de los jóvenes con la tecnología”, señaló.

Más concentración… pero no es la solución total

Gajardo-Asbún consideró que la normativa podría:

Mejorar la concentración

Reducir distracciones

Disminuir conflictos digitales

Fortalecer la interacción social directa

Sin embargo, fue clara: no eliminará la dependencia a las pantallas, ya que se trata de un fenómeno social más amplio.

“La escuela es un espacio para aprender, no para estar constantemente conectados”, afirmó.

El reto: educar, no sólo prohibir

Por su parte, el psicólogo educacional Gabriel Retuert Roe advirtió que el mayor desafío será que la medida no se quede solo en una prohibición.

“Debe ser una oportunidad para enseñar el uso ético de los dispositivos”, explicó.

El experto destacó que los celulares generan una “doble presencia”, donde los estudiantes están físicamente en clase, pero mentalmente pendientes del teléfono.

También alertó sobre impactos en salud mental: