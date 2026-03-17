China desarrolla una IA que abre nuevas ventanas para explorar el universo

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Robot humanoide se conecta a satélite. Foto: Xinhua/ilustrativa

Científicos chinos desarrollaron un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de mejorar de forma significativa la observación del espacio profundo, lo que permitirá detectar señales astronómicas extremadamente débiles, identificar galaxias a más de 13 mil millones de años luz y generar imágenes más precisas del cosmos.

El avance fue logrado por un equipo interdisciplinario de la Universidad Tsinghua, que creó el modelo ASTERIS, diseñado para procesar imágenes astronómicas mediante óptica computacional y algoritmos de IA.

Un salto clave para explorar el universo profundo

De acuerdo con los hallazgos publicados en la revista Science, el modelo puede extraer señales ultradébiles que normalmente quedan ocultas por el ruido del cielo y la radiación térmica de los telescopios.

Explorar objetos celestes lejanos y tenues es fundamental para comprender el origen y la evolución del universo, aunque esta tarea se ve limitada por los ruidos de fondo que afectan las observaciones.

ASTERIS aborda este desafío con una tecnología denominada “reducción auto-supervisada de ruido espacio-temporal”, que reconstruye las imágenes del espacio profundo como un volumen tridimensional, permitiendo distinguir con mayor claridad entre ruido y señal astronómica real.

Más alcance para los telescopios espaciales

El estudio señala que, al aplicar esta tecnología a los datos del Telescopio Espacial James Webb, la cobertura de observación podría ampliarse desde la luz visible hasta el infrarrojo medio, además de incrementar la profundidad de detección, permitiendo observar objetos 2,5 veces más tenues que antes.

Este avance abre la puerta a explorar regiones más profundas del universo y obtener información más precisa sobre estructuras cósmicas distantes.

Galaxias del “amanecer cósmico”

Gracias al uso del modelo, el equipo identificó más de 160 galaxias candidatas de alto desplazamiento al rojo, pertenecientes al periodo conocido como “Amanecer Cósmico”, ocurrido entre 200 y 500 millones de años después del Big Bang.

Este número triplica los hallazgos obtenidos con métodos tradicionales, explicó Cai Zheng, profesor asociado del Departamento de Astronomía de la Universidad Tsinghua.

Una plataforma universal para datos astronómicos

Los investigadores destacaron que ASTERIS puede procesar enormes volúmenes de datos de telescopios espaciales y es compatible con múltiples plataformas de observación, lo que le permite convertirse en una herramienta universal para el análisis del espacio profundo.

A diferencia de las técnicas tradicionales de reducción de ruido, que dependen de la superposición de múltiples exposiciones, este modelo ajusta de forma adaptativa las fluctuaciones del ruido, logrando una reconstrucción más precisa de los objetos celestes.

Mirar más lejos para entender el origen del universo

De cara al futuro, el equipo espera que esta tecnología sea utilizada en telescopios de próxima generación para ayudar a responder grandes preguntas científicas relacionadas con la energía oscura, la materia oscura, el origen del universo y los exoplanetas.

“En general, creo que este es un trabajo de suma importancia con un impacto relevante en toda la astronomía”, señaló uno de los revisores del estudio.