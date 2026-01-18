Cada 30 segundos: Tesla produce su vehículo eléctrico número 9 millones en megafábrica

GENERANDO AUDIO...

Esta gigafábrica de Tesla puede producir un auto en 30 segundos. foto: Xinhua

Tesla alcanzó un nuevo hito en China al fabricar su vehículo eléctrico número 9 millones en la Gigafactoría de Shanghái, informó la agencia Xinhua. La unidad que marcó este récord fue un Model Y blanco, ensamblado en una de las plantas clave del fabricante estadounidense en el país asiático.

Gigafactoría de Shanghái consolida la “velocidad Tesla”

De acuerdo con la información oficial, en la Gigafactoría de Shanghái se ensambla actualmente un vehículo cada 30 segundos, ritmo que consolida a esta planta como el nuevo referente de la llamada “velocidad Tesla” en China.

El complejo se ha convertido en una pieza central de la producción de vehículos eléctricos de Tesla, reflejando la alta eficiencia de sus líneas de ensamblaje.

Model Y marca el hito histórico de producción

El vehículo eléctrico número nueve millones producido por la compañía corresponde a un Model Y, uno de los modelos ensamblados en la planta de Shanghái. El logro subraya la capacidad de producción alcanzada por Tesla en este complejo industrial.

El auto número 9 millones. Foto: Xinhua

Producción de Tesla en China alcanza nuevo récord

La fabricación del vehículo número 9 millones refuerza el papel de la Gigafactoría de Shanghái dentro de las operaciones globales de Tesla. La planta mantiene un ritmo constante de producción, con ensamblaje continuo cada pocos segundos.

La información fue confirmada por la oficina de Xinhua en Shanghái, como parte de su cobertura sobre tecnología y manufactura en China.