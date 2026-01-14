Mensaje de Felicitación del Año Nuevo 2026 del Presidente Xi Jinping

GENERANDO AUDIO...

Presidente chino, Xi Jinping, pronuncia mensaje de felicitación del Año Nuevo 2026

En vísperas del Año Nuevo 2026, el Presidente Xi Jinping dio un mensaje de felicitación a través del Grupo de Medios de China y el Internet. A continuación, el texto completo del mensaje:

¡Saludos a todos! Año tras año, la vida abre un nuevo capítulo. En vísperas del Año Nuevo, quiero extenderles a todos desde Beijing mis mejores deseos.

El 2025 marca la culminación del XIV Plan Quinquenal. En este lustro, hemos avanzado con ánimos elevados y determinación, y superado múltiples dificultades y desafíos. Hemos cumplido con éxito los objetivos y tareas establecidos en el Plan, y dado pasos sólidos en la nueva expedición de la modernización china. El volumen económico total de nuestro país ha venido subiendo nuevos peldaños, y se espera que llegue hasta los 140 billones de yuanes RMB al cierre del año. El poderío económico, el científico-tecnológico, el de defensa nacional y el poder nacional integral de China han llegado a nuevas alturas. Las aguas cristalinas y montañas verdes ya se han convertido en un carácter distintivo de la fisonomía de China. Nuestro pueblo se siente cada vez más beneficiado, feliz y seguro. La trayectoria del último quinquenio ha sido sumamente extraordinaria, y los resultados han sido arduamente conquistados. Son ustedes, quienes con su emprendimiento y dedicación han hecho nuestro país vigoroso y próspero. A todos les saludo por su diligencia excepcional y contribuciones invalorables.

Este año está lleno de momentos imborrables. Conmemoramos solemnemente el 80º aniversario de la victoria de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial, y establecimos el Día de Recuperación de Taiwan. Estos grandes eventos nacionales fueron imponentes y majestuosos, y las glorias de la victoria brillarán siempre en las páginas de la historia. Todo esto está alentando a los hijos e hijas de la nación china a recordar la historia, honrar a los héroes caídos, atesorar la paz y crear un futuro mejor. Todo esto está aglutinando una impetuosa fuerza a favor de la gran revitalización de nuestra nación.

Hemos empoderado el desarrollo de alta calidad con la innovación. La ciencia y la tecnología se han integrado profundamente con las industrias, y la innovación ha venido rindiendo frutos. Los grandes modelos de inteligencia artificial han estado compitiendo por la excelencia, y se han conquistado nuevos avances en la investigación y el desarrollo de nuestros propios chips. Todo esto ha hecho de China una de las economías con capacidades innovadoras de más rápido crecimiento. La misión espacial Tianwen-2 ha emprendido su viaje hacia los astros, se ha iniciado la construcción del proyecto hidroeléctrico en el tramo inferior del río Yarlung Zangbo, y el primer portaaviones de China con catapulta electromagnética ha entrado oficialmente en servicio. Los robots humanoides han sido capaces de practicar el Kung Fu, y los drones nos han presentado magníficos espectáculos de fuegos artificiales. Las innovaciones y creaciones no solo han fomentado las fuerzas productivas de nueva calidad, sino que también han hecho más colorida nuestra vida.

Hemos nutrido nuestro hogar espiritual con la cultura. Ha habido un creciente interés público por reliquias culturales, museos y patrimonio cultural inmaterial. Un nuevo sitio cultural chino ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Propiedades intelectuales culturales como Wukong y Nezha se han tornado populares en el mundo, y en la cultura clásica china, los jóvenes han dado con la expresión estética más idónea. El sector cultural y el turístico han asistido a un desarrollo pujante. Las “Superligas de Fútbol” en nuestras ciudades y aldeas han disfrutado de una enorme popularidad. Los deportes de hielo y nieve han encendido la pasión de la gente por el invierno. Con la fusión entre lo tradicional y lo moderno, la cultura china está brillando con un mayor esplendor.

Hemos creado y disfrutado juntos de una vida mejor. Fui a Xizang y Xinjiang para asistir a eventos de celebración. Del altiplano nevado a ambos lados de las montañas Tianshan, el pueblo de diferentes etnias está estrechamente unido de corazón como las semillas de granada abrazadas entre sí. Con khatas blancas y cantos y bailes entusiastas, ellos expresaron su amor a la patria y su alabanza a la felicidad. Para nosotros, nada es insignificante si atañe a la vida del pueblo, y cuidamos cada hoja y cada rama en el jardín del bienestar del pueblo. En el año transcurrido, los derechos e intereses de los trabajadores en nuevas formas de empleo han sido mejor garantizados, las facilidades han sido actualizadas para traer mayor comodidad a personas mayores, y cada familia con necesidades de crianza infantil ha recibido un subsidio mensual de 300 yuanes RMB. Cuando cada familia disfruta del alegre bullicio de la vida cotidiana, la gran familia de nuestra nación será cada día más dinámica.

Seguimos abrazando el mundo con brazos abiertos. Hemos celebrado con éxito la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai en Tianjin y la Reunión Global de Líderes sobre la Mujer. Las operaciones especiales aduaneras de toda la isla han sido lanzadas en el Puerto de Libre Comercio de Hainan. Para responder mejor al cambio climático, China ha anunciado nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Después de las tres iniciativas globales respectivamente para el desarrollo, la seguridad y la civilización, propuse la Iniciativa para la Gobernanza Global, con miras a promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable. El mundo de hoy está repleto de cambios y turbulencias, y algunas regiones siguen envueltas en guerra. China siempre está del lado correcto de la historia, y está dispuesta a trabajar con todos los países para fomentar la paz y el desarrollo del mundo, y construir la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

No hace mucho, asistí a la ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales, y me complació ver a Guangdong, Hong Kong y Macao avanzar juntos en unidad y actuar al unísono. Hemos de implementar inquebrantablemente la política de “un país, dos sistemas” y apoyar a Hong Kong y Macao a integrarse mejor en el desarrollo general del país y mantener su prosperidad y estabilidad duraderas. Los chinos de ambos lados del Estrecho de Taiwan estamos unidos por sangre y parentesco. ¡La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable!

Solo un Partido Comunista de China sólido puede hacer nuestro país fuerte. Hemos desplegado la campaña de estudio y educación para la plena implementación del espíritu de los Ocho Reglamentos del Comité Central del Partido para la mejora de la conducta del Partido y el Gobierno, gobernando estrictamente el Partido a través de medidas rigurosas y creíbles, y promoviendo la autorevolución del Partido para combatir la corrupción y avanzar una gobernanza sana. Como resultado, la conducta tanto del Partido como del Gobierno ha venido mejorando. Debemos mantenernos fieles a nuestra aspiración original y misión fundacional, y perseguir nuestra meta con perseverancia y dedicación. Hemos de seguir respondiendo bien a la pregunta de cómo mantener una gobernanza a largo plazo planteada en una casa cueva de Yan’an, y demostrar que estamos a la altura de las expectativas del pueblo en esta nueva era.

El año 2026 marca el inicio del XV Plan Quinquenal. Una causa exitosa debe comenzar con un plan bien trazado y con objetivos claramente establecidos. Hemos de concentrarnos en nuestros objetivos y tareas, afianzar la confianza y generar impulso para seguir adelante. Hemos de dar pasos sólidos para promover el desarrollo de alta calidad, profundizar aún más la reforma y la apertura en todos los aspectos, y traer prosperidad a todos, escribiendo así un nuevo capítulo de la historia de milagro de China.

Sueños elevados, viaje largo-A pasos agigantados, llegaremos allí-. Que sigamos adelante como caballos con coraje, vitalidad y energía, luchemos por nuestros sueños y felicidad, y convirtamos nuestras visiones grandiosas en realidades hermosas.

El sol del Año Nuevo saldrá pronto. Que nuestra patria sea más magnífica, y nuestras tierras, más fértiles. Que nuestra nación esté bañada en la aurora de la mañana. ¡Que todos ustedes disfruten de la vida al máximo y consigan pleno éxito! ¡Que todos sus sueños se hagan realidad!