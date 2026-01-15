Científicos logran predecir tormentas con hasta 4 horas de anticipación gracias a la IA

GENERANDO AUDIO...

Con horas de antelación modelo científica predice tormentas. Foto: Xinhua

Investigadores chinos desarrollaron un sistema de pronóstico inmediato de tormentas basado en datos satelitales y tecnología de inteligencia artificial (IA), capaz de anticipar fenómenos convectivos con hasta cuatro horas de antelación, de acuerdo con un estudio reciente.

El avance fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y está encabezado por Wang Jingsong, científico del Centro Meteorológico Satelital Nacional, en colaboración con investigadores de universidades e institutos de investigación de China.

¿Qué es el nowcasting y por qué es clave en el pronóstico del clima extremo?

El nowcasting, o pronóstico inmediato, consiste en utilizar observaciones atmosféricas actuales para generar predicciones a muy corto plazo sobre la evolución del estado del tiempo. Debido a su rapidez y utilidad operativa, este tipo de pronóstico es fundamental en los sistemas de alerta temprana ante riesgos naturales en todo el mundo.

“El clima convectivo severo se caracteriza por su brusquedad, rápida evolución y gran poder destructivo”, señaló Wang. Añadió que el tiempo de anticipación y la cobertura de los métodos actuales aún son limitados y no siempre satisfacen las necesidades de respuesta ante emergencias por desastres.

Satélites Fengyun-4 y monitoreo a gran escala de tormentas

El equipo de investigación aprovechó las capacidades de la serie de satélites Fengyun-4, que permiten un monitoreo atmosférico continuo y a gran escala, para recopilar datos de larga duración. Esta información facilita la extracción y predicción de los movimientos complejos y aleatorios de los cúmulos de nubes convectivas.

Gracias a estos datos, los científicos lograron mejorar la identificación y evolución de fenómenos asociados a tormentas severas.

Un modelo de IA que eleva la precisión del pronóstico

Los investigadores propusieron un modelo de difusión profunda para datos satelitales (DDMS), con el cual se estableció un sistema de nowcasting de convección basado en IA.

El sistema ofrece:

Cobertura aproximada de 20 millones de kilómetros cuadrados

Alta precisión en el pronóstico

Actualizaciones cada 15 minutos

Horizonte de predicción de hasta 4 horas

De acuerdo con el estudio, el rendimiento del modelo alcanza un nuevo nivel en el pronóstico inmediato de convección, superando a los modelos existentes.

Nueva red satelital fortalece la prevención de desastres

Con el reciente lanzamiento del satélite Fengyun-4 03, que permite coordinación entre satélites, transmisión de datos de alta velocidad y funciones avanzadas de difusión, los tres satélites Fengyun-4 formarán una red de observación integrada y coordinada.

Esta red reforzada mejorará de manera significativa las capacidades de China en pronóstico del tiempo, prevención de desastres meteorológicos, monitoreo del clima espacial y observación del medio ambiente ecológico, según destacaron los investigadores.