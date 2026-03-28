Ucrania refuerza defensa con acuerdos antidrones con Emiratos y Catar

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Foto. AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, firmó este 28 de marzo acuerdos de cooperación en defensa con Emiratos Árabes Unidos y Catar para reforzar la lucha contra drones, en medio del conflicto internacional y tensiones con Irán.

Los acuerdos contemplan una colaboración a largo plazo, con una duración de hasta 10 años, enfocada en el desarrollo conjunto de sistemas de defensa y producción tecnológica para contrarrestar ataques aéreos no tripulados.

Zelenski confirma acuerdos de defensa con países del Golfo

Durante su gira por la región, el mandatario ucraniano explicó que estos convenios buscan fortalecer la seguridad ante amenazas actuales, especialmente los drones utilizados en conflictos recientes.

“Hablamos de una cooperación a 10 años”, señaló Zelenski, quien también confirmó acuerdos similares con Arabia Saudita.

En Catar, el acuerdo incluye cooperación directa para contrarrestar misiles y drones, de acuerdo con el Ministerio de Defensa de ese país.

Contexto: drones y tensión con Irán

Los acuerdos ocurren en un contexto de tensión en Medio Oriente, donde Irán ha sido señalado por el uso de drones en ataques recientes.

El ejército iraní aseguró haber atacado un depósito de sistemas antidrones ucranianos en Dubái; sin embargo, Ucrania desmintió esa información de forma oficial.

Autoridades ucranianas reiteraron que no existe evidencia de dicho ataque y calificaron la versión como falsa.

Ucrania ofrece experiencia en defensa aérea

Ucrania ha desarrollado sistemas de defensa contra drones tras enfrentar ataques durante la invasión rusa iniciada en 2022.

Zelenski destacó que su país cuenta con experiencia clave en este tipo de amenazas y propuso intercambiar tecnología antidrones por sistemas más costosos usados en la región.

“La protección debe ser suficiente para todos”, afirmó el presidente ucraniano.

El gobierno de Ucrania continuará fortaleciendo alianzas internacionales para enfrentar amenazas aéreas en los próximos años.

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